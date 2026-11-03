42 साल जेल में काटे, लौटे तो घर-जमीन पर मिला कब्जा; पूर्व फौजी ने लगाई गुहार

बरेली में एक पूर्व ने मंडलायुक्त और डीएम को शिकायती पत्र दिया है। 1965 के युद्ध में भाग ले चुके 86 वर्षीय ओमकार ने भू-माफिया से जान का खतरा बताते हुए जमीन और घर को मुक्त कराने की मांग की है। उधर, डीएम ने इस प्रकरण में छह सदस्यीय कमेटी बनाकर दस दिनों में जांच रिपोर्ट तलब की है।

बरेली, मुख्य संवाददाता। यूपी के बरेली के आंवला तहसील के चर्चित फौजी ओमकार सिंह यादव ने मंडलायुक्त और डीएम को शिकायती पत्र दिया है। 1965 के युद्ध में भाग ले चुके 86 वर्षीय ओमकार ने भू-माफिया से जान का खतरा बताते हुए जमीन और घर को मुक्त कराने की मांग की है। डीएम ने इस प्रकरण में छह सदस्यीय कमेटी बनाकर दस दिनों में जांच रिपोर्ट तलब की है।

आंवला के गांव त्रिकुनिया के रहने वाले फौजी ओमकार सिंह ने बताया कि उन्होंने साल 1965 के भारत-पाक युद्ध में हिस्सा लिया था। फौज में नौकरी के दौरान ही 1968 में एक दिन पत्र आया कि तुरंत घर आ जाओ। वह जब घर पहुंचे तो पता चला कि उनकी पत्नी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। जानकारी मिली कि खानदान के लोगों ने ही घटना को अंजाम दिया था। ओमकार ने पुलिस में गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर उन्होंने घटना से जुड़े सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन्हें मौत की सजा हुई जो राज्यपाल के आदेश के बाद आजीवन कारावास में बदल गई।

42 साल की सजा के बाद 2024 में हुए थे रिहा 42 साल की सजा काटने के बाद वह 28 अप्रैल 2024 को रिहा हुए। रिहा होकर जब वो अपने गांव त्रिकुनिया पहुंचे तो पता चला कि उनके घर पर दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। ओमकार ने आरोप लगाया कि भू म-फिया सपा नेता के संरक्षण में उसके भाई और भतीजों ने उनकी जमीन कब्जा ली। स्थानीय अधिकारियों के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री तक शिकायत की लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला।