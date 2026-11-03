42 साल जेल में काटे, लौटे तो घर-जमीन पर मिला कब्जा; पूर्व फौजी ने लगाई गुहार
बरेली में एक पूर्व ने मंडलायुक्त और डीएम को शिकायती पत्र दिया है। 1965 के युद्ध में भाग ले चुके 86 वर्षीय ओमकार ने भू-माफिया से जान का खतरा बताते हुए जमीन और घर को मुक्त कराने की मांग की है। उधर, डीएम ने इस प्रकरण में छह सदस्यीय कमेटी बनाकर दस दिनों में जांच रिपोर्ट तलब की है।
बरेली, मुख्य संवाददाता। यूपी के बरेली के आंवला तहसील के चर्चित फौजी ओमकार सिंह यादव ने मंडलायुक्त और डीएम को शिकायती पत्र दिया है। 1965 के युद्ध में भाग ले चुके 86 वर्षीय ओमकार ने भू-माफिया से जान का खतरा बताते हुए जमीन और घर को मुक्त कराने की मांग की है। डीएम ने इस प्रकरण में छह सदस्यीय कमेटी बनाकर दस दिनों में जांच रिपोर्ट तलब की है।
आंवला के गांव त्रिकुनिया के रहने वाले फौजी ओमकार सिंह ने बताया कि उन्होंने साल 1965 के भारत-पाक युद्ध में हिस्सा लिया था। फौज में नौकरी के दौरान ही 1968 में एक दिन पत्र आया कि तुरंत घर आ जाओ। वह जब घर पहुंचे तो पता चला कि उनकी पत्नी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। जानकारी मिली कि खानदान के लोगों ने ही घटना को अंजाम दिया था। ओमकार ने पुलिस में गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर उन्होंने घटना से जुड़े सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन्हें मौत की सजा हुई जो राज्यपाल के आदेश के बाद आजीवन कारावास में बदल गई।
42 साल की सजा के बाद 2024 में हुए थे रिहा
42 साल की सजा काटने के बाद वह 28 अप्रैल 2024 को रिहा हुए। रिहा होकर जब वो अपने गांव त्रिकुनिया पहुंचे तो पता चला कि उनके घर पर दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। ओमकार ने आरोप लगाया कि भू म-फिया सपा नेता के संरक्षण में उसके भाई और भतीजों ने उनकी जमीन कब्जा ली। स्थानीय अधिकारियों के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री तक शिकायत की लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला।
डीएम ने दस दिनों में मांगी रिपोर्ट
ओमकार ने बताया कि घर और जमीन के दोनों मामलों में एसडीएम आंवला कोर्ट में उन्होंने केस किया। एक केस 26 फरवरी 2026 को निरस्त कर उन्हें आवासहीन कर दिया गया। जबकि वोटर लिस्ट में उनकी आवास संख्या 33 दर्ज है। जमीन के दूसरे प्रकरण को भी निरस्त कर दिया गया है। ओमकार सिंह की शिकायत पर डीएम ने जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी बना दी है। कमेटी में एडीएम ई पूर्णिमा सिंह, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसडीएम सुशील मिश्रा, सीओ आंवला, एसडीएम न्यायिक और तहसीलदार आंवला को शामिल किया गया है। कमेटी से दस दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें