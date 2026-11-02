यूपी के इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के दामन पर दाग, जांच में सही मिले ये 3 आरोप
बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. राजकुमार जायसवाल के कार्यकाल में कथित तौर पर नियमों को दरकिनार कर लिए गए निर्णयों और नियुक्तियों को लेकर बस्ती के आरटीआई कार्यकर्ता अजीत प्रताप सिंह ने उप-लोकायुक्त में शिकायत की थी। उन्होंने कुल 12 बिंदुओं पर आरोप लगाया था।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. रामकुमार जायसवाल के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं की उप-लोकायुक्त जांच में तीन आरोपों की पुष्टि हो गई है। इनमें जांच एजेंसी पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ाना, संविदा कर्मचारियों और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति और संविदा कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाना शामिल है। जांच रिपोर्ट के बाद पूर्व प्राचार्य पर कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है।
दरअसल, बस्ती के आरटीआई कार्यकर्ता अजीत प्रताप सिंह ने पूर्व प्राचार्य के कार्यकाल में कथित तौर पर नियमों को दरकिनार कर लिए गए निर्णयों और नियुक्तियों को लेकर उप-लोकायुक्त में शिकायत की थी। उन्होंने कुल 12 बिंदुओं पर आरोप लगाया था। इस शिकायत के बाद उप-लोकायुक्त ने कमिश्नर को तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया था। कुशीनगर के सीडीओ की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति ने करीब नौ महीने तक मामले की जांच की। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट उप-लोकायुक्त को सौंप दी है। रिपोर्ट में तीन आरोपों की पुष्टि होने से मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक कामकाज पर सवाल खड़े हो गए हैं।
नियुक्तियों में भी अनियमितता
आरटीआई कार्यकर्ता अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के अनुसार संविदा पर कर्मचारियों और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी पाई गई। साथ ही संविदा कर्मचारियों और शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ाने में भी नियमों का पालन नहीं किया गया। आरोप है कि इन फैसलों से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया।
पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ाने में नियमों की अनदेखी
आरटीआई कार्यकर्ता अजीत प्रताप सिंह ने बताया उप-लोकायुक्त की ओर से उन्हें जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि मिली है। उन्होंने इसके आधार पर जांच में सामने आए तथ्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जांच में पाया गया कि मेडिकल कॉलेज में रक्त और पेशाब की जांच कराने वाली संस्था पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ाने में नियमों की अनदेखी की गई। आरोप है कि इसके लिए शासन से अनुमति नहीं ली गई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्तर पर ही पीओसीटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इससे जांच सेवाओं के अनुबंध और भुगतान से जुड़े फैसलों पर सवाल उठे हैं।
दो साल बीआरडी के प्राचार्य थे डॉ. जायसवाल
डॉ. जायसवाल 2024 के मार्च महीने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बने थे। वह करीब दो साल प्राचार्य बने रहे। इससे पहले डॉ.जायसवाल मेडिकल कॉलेज में नेत्ररोग विभाग के अध्यक्ष थे। इस मामले में ‘हिन्दुस्तान’ ने पूर्व प्राचार्य डॉ. राम कुमार जायसवाल से संपर्क किया। उनका पक्ष मिलने पर प्रकाशित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें