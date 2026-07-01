लखनऊ में बाइक सवारों का तांडव से पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की फ्लीट फंसी, क्रेन से रास्ता साफ कराया गया
लखनऊ में बाइक सवारों का तांडव से पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की फ्लीट फंस गई। पुलिस ने क्रेन मंगा कर लोडर को हटा कर रास्ता साफ किया तब जाकर कोविद की फ्लीट निकल पाई।
यूपी की राजधानी लखनऊ में सरोजनीनगर में मंगलवार शाम कानपुर रोड पर बाइक सवार दो युवकों ने गुंडई की सारी हदें पार कर दीं। छोटा हाथी लोडर चालक से विवाद के बाद जमकर मारपीट की गई। बीच-बचाव करने आए साथी के सीने पर ब्लेड से हमला कर दिया। मोबाइल, वाहन की चाबी और 30 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। इस घटना से कानपुर रोड पर जाम लग गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फ्लीट भी फंस गई। पुलिस ने क्रेन मंगा कर लोडर को हटा कर रास्ता साफ किया तब फ्लीट निकल पाई। पुलिस की मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
पीड़ित बबलू प्रजापति, निवासी एलडीए मोड़ कृष्णानगर ने बताया कि वह अपने साथी सुशील के साथ ब्रेड की आपूर्ति कर लौट रहे थे। अमौसी मेट्रो स्टेशन के पास बाइक सवारों ने टक्कर मारने का झूठा आरोप लगाकर लोडर रुकवा लिया। विरोध पर मारपीट शुरू कर दी और चाबी छीन ली। उनके साथी पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे उसके सीने पर चोटें आईं। चाबी छिनने से लोडर का स्टीयरिंग लॉक हो गया और वाहन सड़क पर तिरछा खड़ा हो गया। इससे कानपुर से लखनऊ आने वाली लेन पर लंबा जाम लग गया।
10 मिनट तक फ्लीट को जाम के कारण रुकना पड़ा
उसी दौरान कानपुर से आ रहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फ्लीट भी जाम में फंस गई। सूचना पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस और लोडर चालक के साथी में भी कहासुनी हुई। स्थानीय लोगों की मदद से क्रेन बुलाकर पुलिस ने सड़क से लोडर हटाया तब जाकर यातायात बहाल हुआ। पुलिस ने सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति की फ्लीट को रास्ता दिया। बताते हैं कि लगभग 10 मिनट तक फ्लीट को जाम के कारण रुकना पड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें