प्रेमिका को 7 टुकड़ों में काट डाला, यूपी में पूर्व प्रधान ने की दिल दहला देने वाली वारदात

हफ्तेभर पहले झांसी में बोरे से बंधी महिला की सिर-पैर कटी लाश मिलने के बाद पुलिस की आठ टीमें खुलासे के लिए लगी थीं। तफ्तीश के दौरान पता चला कि महिला मप्र के गांव मैलवारा टीकमगढ़ की रचना यादव है। पुलिस ने पूर्व प्रधान और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि साथी की तलाश की जा रही है।

यूपी के झांसी के किशोरपुरा गांव में 13 अगस्त को कुएं के अंदर बोरे में मिली सिर-पैर कटी महिला की लाश का बुधवार को सनसनीखेज खुलासा हुआ है। शादी का दबाव बनाने पर महिला मित्र को पूर्व ग्राम प्रधान ने अपने भतीजे और एक साथी के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से मारा। महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद फरसे से उसके सात टुकड़े किए। तीन बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिए और चार रेवन नदी में फेंक दिया। पुलिस ने पूर्व प्रधान और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि साथी की तलाश की जा रही है।

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि हफ्तेभर पहले बोरे से बंधी महिला की सिर-पैर कटी लाश मिलने के बाद पुलिस की आठ टीमें खुलासे के लिए लगी थीं। तफ्तीश के दौरान पता चला कि महिला मप्र के गांव मैलवारा टीकमगढ़ की रचना यादव है। इस घटना में टोड़ीफतेहपुर क्षेत्र के गांव महेवा के पूर्व प्रधान संजय पटेल का नाम आने के बाद पुलिस ने उसे व उसके भतीजे संदीप पटेल को अपनी गिरफ्त में लिया। रचना शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे थे।

शादी के पांच साल बाद विवाद होने पर वह मायके आ गई और दूसरी शादी महेवा के शिवराज से कर ली। यह रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला और रचना ने शिवराज व उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे की पैरवी में संजय पटेल मदद कर रहा था। इस दौरान दोनों में प्रेम-संबंध हो गए। रचना संजय से रुपयों की मांग करते हुए शादी करने का दबाव भी बनाने लगी। इस बात को लेकर आए दिन दोनों में विवाद होने लगा।