अलंकार अग्निहोत्री ने बनाई राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, मथुरा से किया नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान

अलंकार अग्निहोत्री ने 'राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा' नामक नए राजनीतिक दल का गठन किया है। पूर्व पीसीएस अफसर अग्निहोत्री ने बातचीत में देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता व्यक्त की।

पूर्व पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासनिक नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रख दिया है। सोमवार को मथुरा के वृंदावन पहुंचकर अलंकार अग्निहोत्री ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने 'राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा' नामक नए राजनीतिक दल का गठन किया है। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के भाग तीन (मौलिक अधिकार) की मूल प्रति में भगवान श्रीरामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण के अयोध्या वापसी का एक चित्र अंकित है। यह ऐतिहासिक तस्वीर दर्शाती है कि राम को आदर्श शासक और प्रजा के अधिकारों के रक्षक (रामराज्य) के रूप में संविधान निर्माताओं द्वारा माना गया था।

वहीं संविधान की मूल भावना, जैसे समानता (अनुच्छेद 14), न्याय, कर्तव्य (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51A) और कर्म योग की अवधारणाएं गीता के सार्वभौमिक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। इसी से प्रेरित होकर हमने अपने मोर्चा का झंडा बनाया है। जिसके तहत उसमें भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी और भगवान श्रीराम के धनुष को रेखांकित किया है। पार्टी का झंडा भारतीय संविधान की मूल आत्मा को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि जनतंत्र का आज हनन हुआ है। जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। यूजीसी एक्ट का पूरा देश विरोध कर रहा है, लेकिन कोई भी जन प्रतिनिधि इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। सरकार यूजीसी एक्ट के तहत हमारे सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का कार्य करने पर आमदा है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उन्हें हासिल करने के लिए राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का गठन किया है। अग्निहोत्री के मुताबिक नई पार्टी सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता को केंद्र में रखकर बनाई गई है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के तहत हम देश के लोगों की आवाज बनकर उनके अधिकारों के संरक्षण का कार्य करेंगे। इस दौरान वृंदावन के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें फरसा, तलवार आदि भेंट किए।

अलंकार ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का किया था ऐलान बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीतिक दल बनाया है। कुछ दिन पहले देवरिया में यूजीसी बिल समेत कुछ अन्य कानूनों के मुद्दे पर हुई महापंचायत में उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि देश में जनतंत्र नहीं है, एससी-एसटी एक्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही सत्ता में बने रहने के लिए केंद्र सरकार पर भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया था।

26 जनवरी को अलंकार अग्निहोत्री ने दिया था इस्तीफा बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रेंस भी की थी, जिसमें कई आरोप लगाए थे। अलंकार ने इस्तीफे की जानकारी अपने फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा की थी।

डीएम आवास पर बंधक बनाकर रखने का लगाया था आरोप इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री डीएम से मिलने उनके आवास पर गए थे। वहां से बाहर निकलकर उन्होंने खुद को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा था कि उन्हें घंटे भर से डीएम आवास में बंधक बनाकर रखा हुआ था। उसी दौरान डीएम ने लखनऊ में किसी से बात की, जिसने ब्राह्मणों के लिए आपत्तिजनक शब्द कहा। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा था कि उन्हें अभी दो घंटे में अपना आवास खाली करना है, वरना उन्हें दोबारा से बंधक बना लिया जाएगा।