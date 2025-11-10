Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsformer national commission for women member s car window smashed purse stolen jewellery worth rs 15 lakh stolen
राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य की कार का शीशा तोड़ निकाल लिया पर्स, 15 लाख के गहने चोरी

राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य की कार का शीशा तोड़ निकाल लिया पर्स, 15 लाख के गहने चोरी

संक्षेप: सीतापुर में सिविल लाइंस की रहने वाली शमीना शफीक रविवार को जयपुर से अपने घर लौट रही थीं। बरेली के इज्जतनगर इलाके में बाईपास स्थित चस्का रेस्टोरेंट पर उन्होने अपनी कार रोकी थी। उन्होंने खाना खाने के लिए गाड़ी रोकी। रेस्टोरेंट के बाहर कार खड़ी देख चोरों ने उसे निशाना बना लिया।

Mon, 10 Nov 2025 02:20 PMAjay Singh संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के बरेली में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य शमीना शफीक की कार का शीशा तोड़ चोर ने पर्स उड़ा दिया। पर्स में सोने और डायमंड के करीब 15 लाख रुपए के गहने थे। घटना बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक रेस्टोरेंट के सामने हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के मुताबिक सीतापुर में सिविल लाइंस की रहने वाली शमीना शफीक रविवार को जयपुर से अपने घर लौट रही थीं। रास्ते में बरेली के इज्जतनगर इलाके में बाईपास स्थित चस्का रेस्टोरेंट पर उन्होने अपनी कार रोकी थी। उन्होंने खाना खाने के लिए गाड़ी रोकी। रेस्टोरेंट के बाहर कार खड़ी देख चोरों ने उसे निशाना बना लिया। उन्होंने मौका देखा और कार का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद वह कार में रखा पर्स ले उड़े। शमीना शफीक के मुताबिक पर्स में करीब 15 लाख के डायमंड और सोने के जेवर और 15 हजार रुपए कैश था।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही बरेली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। पुलिस ने कार का निरीक्षण किया और फिर आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इज्जतनगर थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस घटना के लिए जिम्मेदार चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दौषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रेस्टोरेंट के सामने चोरी बड़ा दुस्साहस

चोरों ने राष्ट्रीय महिला आयोग की रेस्टोरेंट के सामने खड़ी कार से चोरी कर अपना दुस्साहस दिखाया है। लोगों का कहना है कि रेस्टोरेंट के सामने खड़ी कार का शीशा तोड़ देना अपने आप में दुस्साहस है। ऐसे दुस्साहसी चोरों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आरोपी सलाखों के पीछे होंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् गाना जरूरी, CM योगी ने किया ऐलान
ये भी पढ़ें:कौन हैं यूपी के सुहेल और सुलेमान? देश को जहर से दहलाने की साजिश; अलर्ट पर पुलिस
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |