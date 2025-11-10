राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य की कार का शीशा तोड़ निकाल लिया पर्स, 15 लाख के गहने चोरी

संक्षेप: सीतापुर में सिविल लाइंस की रहने वाली शमीना शफीक रविवार को जयपुर से अपने घर लौट रही थीं। बरेली के इज्जतनगर इलाके में बाईपास स्थित चस्का रेस्टोरेंट पर उन्होने अपनी कार रोकी थी। उन्होंने खाना खाने के लिए गाड़ी रोकी। रेस्टोरेंट के बाहर कार खड़ी देख चोरों ने उसे निशाना बना लिया।

उत्तर प्रदेश के बरेली में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य शमीना शफीक की कार का शीशा तोड़ चोर ने पर्स उड़ा दिया। पर्स में सोने और डायमंड के करीब 15 लाख रुपए के गहने थे। घटना बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक रेस्टोरेंट के सामने हुई।

पुलिस के मुताबिक सीतापुर में सिविल लाइंस की रहने वाली शमीना शफीक रविवार को जयपुर से अपने घर लौट रही थीं। रास्ते में बरेली के इज्जतनगर इलाके में बाईपास स्थित चस्का रेस्टोरेंट पर उन्होने अपनी कार रोकी थी। उन्होंने खाना खाने के लिए गाड़ी रोकी। रेस्टोरेंट के बाहर कार खड़ी देख चोरों ने उसे निशाना बना लिया। उन्होंने मौका देखा और कार का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद वह कार में रखा पर्स ले उड़े। शमीना शफीक के मुताबिक पर्स में करीब 15 लाख के डायमंड और सोने के जेवर और 15 हजार रुपए कैश था।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही बरेली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। पुलिस ने कार का निरीक्षण किया और फिर आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इज्जतनगर थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस घटना के लिए जिम्मेदार चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दौषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।