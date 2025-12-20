Hindustan Hindi News
जेल में पूर्व सांसद को दिलाए अंडे और ब्रांडेड गद्दे, सामने आया बहनोई की डिग्री चुराने वाले का नाम

संक्षेप:

जेल के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार यह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि फर्जी डॉक्टर अभिनव ही है। जिस पर अमेरिका में कार्डियोलाजिस्ट बहनोई की डिग्री चुरा कर फर्जी डॉक्टर बन कर नौकरी का आरोप है। बहन की रिपोर्ट पर वह जेल में बंद है। वह जिला अस्पताल में बतौर कॉर्डियोलाजिस्ट काम कर रहा था। 

Dec 20, 2025 09:47 pm ISTAjay Singh संवाददाता, ललितपुर
यूपी के ललितपुर की जिला जेल में बंद बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर को अंडे और गद्दे मुहैया कराने के मामले में नया खुलासा हुआ है। इलाज के नाम पर पौष्टिक भोजन और सोने को आरामदेह गद्दे की सिफारिश कराने वाला डॉक्टर फर्जी कार्डियोलाजिस्ट अभिनव ही था। पूर्व सांसद का मामला मीडिया में आने के बाद जेल अधीक्षक सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई थी। इस मामले की उच्चस्तरीय जांच भी चल रही है।

न्यायिक अधिकारी ने 31 मई 2025 को जिला कारागार का निरीक्षण किया था। इस दौरान बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बैरक संख्या पांच बी का रखरखाव सामान्य बैरकों से काफी अलग पाया गया था। पूर्व सांसद ब्रांडेड गद्दे और तकिया पर लेटे थे। उनके पास रुपयों की गड्डी, बैटरी वाला पंखा, देशी घी, अचार, मिठाई, क्रॉकरी, टिफिन, ब्राण्डेड तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम आदि मिला था। पड़ताल के दौरान पाया गया कि पूर्व सांसद को लेटने के लिए विशेष गद्दा और खाने के लिए अंडे डॉक्टर ने लिखा था।

जेल के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार यह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि फर्जी डॉक्टर अभिनव ही है। जिस पर अमेरिका में कार्डियोलाजिस्ट बहनोई की डिग्री चुरा कर फर्जी डॉक्टर बन कर नौकरी का आरोप है। इसी मामले में बहन की रिपोर्ट पर वह जेल में बंद है। जब वह जिला अस्पताल में बतौर कॉर्डियोलाजिस्ट काम कर रहा था, तब उसने कई बार पूर्व सांसद का स्वास्थ्य परीक्षण किया था। इस दौरान उनकी मित्रता हो गई। जिसका फायदा पूर्व सांसद ने उठाया। इस समय जिला कारागार में दोनों ही बंद हैं। दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल भी रख रहे हैं।

जांच के दायरे में आ सकता यह बिन्दु

ललितपुर जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व सांसद रिजवान जहीर को सुख सुविधाएं मुहैया कराए जाने के मामले की जांच अभी चल रही है। इस दौरान यह पाया गया कि पूर्व सांसद को गद्दा, अंडा सहित कई चीजें चिकित्सक की सलाह पर मुहैया कराई गई थीं। फर्जी कार्डियोलाजिस्ट के मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसर इस बिन्दु को अपनी पड़ताल में शामिल कर सकते हैं।

