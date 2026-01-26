Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsformer mp brijbhushan sharan singh s first reaction amid the controversy over the new ugc rules
जो भी बोलूंगा…, यूजीसी के नए नियमों पर विरोध के सवाल पर क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह

जो भी बोलूंगा…, यूजीसी के नए नियमों पर विरोध के सवाल पर क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह

संक्षेप:

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि UGC के नए नियमों का विषय बहुत गंभीर है इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं। जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच-समझकर बोलूंगा क्योंकि यह समाज से जुड़ा मुद्दा है। कोई सामंजस्य निकलना चाहिए तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूं।

Jan 26, 2026 06:55 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूजीसी रेगुलेशन 2026 (UGC Regulation 2026) का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को गणतंत्र दिवस की धूमधाम के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उधर, लखनऊ में भाजपा के जिलाध्यक्ष को पत्र भेजकर 10 कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच यूजीसी के नए नियमों को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वह इन नियमों का अभी अध्ययन कर रहे हैं। पूरा अध्ययन करने के बाद और सारी बातें सोच समझकर ही कुछ बोलेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीडिया से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों का विषय बहुत गंभीर है इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं। जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच-समझकर बोलूंगा क्योंकि यह समाज से जुड़ा मुद्दा है। कोई सामंजस्य निकलना चाहिए इसलिए बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूं। इस पर अगड़े समाज में हो रहे विरोध पर एक सवाल के जवाब में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं और जो भी बोलूंगा सोच-समझकर बोलूंगा।

ये भी पढ़ें:अलंकार अग्निहोत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट बोर्ड पर लिखा ‘रिजाइन’, बयां किया गुस्सा

बृजभूषण शरण सिंह ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर कहा कि इस बारे में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रशासन ने अपना काम किया है। यदि उनकी पुरानी परंपरा रही है। ऐसा होता रहा है तो यह कोई संत बताएगा।

अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से ब्यूरोक्रेसी और सियासी गलियारों में खलबली

बता दें कि सोमवार यानी 26 जनवरी 2026 को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बटुक शिष्यों को चोटी पकड़कर पीटे जाने के खिलाफ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे यूपी की ब्यूरोक्रेसी और सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री मूल रूप से यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Brijbhushan Sharan Singh UGC UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |