जिसने नहीं समझी वक्त की वैल्यू, वो राज करने के बजाए कर रहे मजदूरी: पूर्व सांसद बृजभूषण

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि शूद्रों के बिना समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र होते हैं। एक व्यक्ति में मुख को ब्राह्मण, हाथों को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पैरों को शूद्र कहा गया है।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि शूद्रों के बिना समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र होते हैं। एक व्यक्ति में मुख को ब्राह्मण, हाथों को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पैरों को शूद्र कहा गया है। अगर पैर अर्थात शूद्र नहीं होंगे तो खड़ा रहना मुश्किल है। समाज की शुरुआत मनु से हुई। एक नेता के बयान पर उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास है और हमारा डीएनए भगवान राम और कृष्ण से मिलता है। आपका इतिहास और डीएनए नहीं मिलता तो हमारी क्या गलती है।

अर्रा में रविवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से आयोजित दशहरा मिलन समारोह में पूर्व सांसद ने कहा, हमारे समाज ने वक्त की वैल्यू नहीं समझी। जिसने वक्त की नजाकत को नहीं समझा, उसका मिटना तय है। वक्त के साथ खुद को न बदलने से क्षत्रिय समाज की यह स्थिति है। पुरखों की ताकत को बयां करते रहे और खुद कोई कर्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि कर्म करना बंद कर दोगे तो समाज नपुंसक हो जाएगा। अपनी कमियों को खोजो और उसे दूर करो। तभी तरक्की करोगे। मेरे कार्यक्रम से सीख लो तो दबदबा कानपुर से गाजियाबाद तक बोलेगा। कहा, मेरे पूर्वज उन्नाव की धरती से ही गए थे। हमने मजदूरी से लेकर सभी काम किए हैं।

दुनिया के लिए सबसे अभागा दिन तब होगा जब आदमी का आदमी से आगे बढ़ना खत्म हो जाएगा। उनका 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। बप्पा रावल की कहानी सुनाते हुए कहा कि उन्होंने कासिम से लेकर सीरिया तक युद्ध लड़ा और जीता। उन्होंने ही रावलपिंडी की स्थापना की थी। इससे पहले दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री कमलावती सिंह ने दहेज मुक्त शादी करने और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिलाया। राजकुमार दास, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री राघवेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भदौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष यजुवेंद्र सिंह, गोल्डेन बाबा, सुखबीर सिंह, विनोद सिंह, धीरेंद्र भदौरिया, पंकज राजावत आदि मौजूद रहे।

मायावती की रैली से अखिलेश क्यों घबरा रहे... मीडिया से बातचीत में बृजभूषण ने कहा कि सतयुग से लेकर कलियुग तक क्षत्रियों का योगदान था, है और रहेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता। अखिलेश यादव की ओर से दिए गए एक बयान पर पलटवार करते उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वह विरोध की बात करेंगे। अखिलेश यादव को बसपा की रैली से कष्ट नहीं होना चाहिए वह उनकी स्वयं की रैली थी मगर पता नहीं उन्हें कष्ट क्यों हो रहा है। मायावती की रैली में जुटी भीड़ को लेकर उन्होंने कहा कि कोई दबदबा किसी का नहीं है। भाजपा ही एक पार्टी है जो हमको दिखाई दे रही है। इसके अलावा अभी कोई और नहीं है। कुछ देर फोटो खिंचाने के बाद बृजभूषण मंच से नीचे कूदे और गाड़ी की ओर निकल गए।