पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को विशेष अदालत से बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट से हुए मुक्त

यूपी के जौनपुर से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को शुक्रवार को एमपीएमएलए विशेष कोर्ट से बरी राहत मिल गई। 15 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में बरी होने के बाद गैगस्टर एक्ट से भी धनंजय सिंह मुक्त हो गए हैं। धनंजय सिंह के साथ ही अदालत ने आशुतोष जमैथा और पुनीत सिंह को भी गैंगस्टर एक्ट से दोषमुक्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (एमपी एमएलए कोर्ट) सारिक सिद्दीकी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

जौनपुर में हुए बहुचर्चित बेलाव दोहरे हत्याकांड में धनंजय सिंह समेत तीनों लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसी के बाद तीनों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। ठेकेदारी विवाद में 2010 में जफराबाद थाना क्षेत्र के बेलाव घाट पर दोहरा हत्याकांड हुआ था। इसमें संजय निषाद और नन्दलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड में धनंजय सिंह को पहले ही बरी किया जा चुका है। अब कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में भी दोषमुक्त कर दिया है।