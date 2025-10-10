Former MP and bahubali Dhananjay Singh gets major relief from special court, freed from Gangster Act पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को विशेष अदालत से बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट से हुए मुक्त, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को विशेष अदालत से बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट से हुए मुक्त

यूपी के जौनपुर से सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए विशेष अदालत से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई। दोहरे हत्याकांड में बरी होने के बाद धनंजय सिंह गैंगस्टर एक्ट से भी मुक्त हो गए हैं। धनंजय के साथ दो अन्य लोगों को भी गैगस्टर से मुक्त किया गया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, जौनपुरFri, 10 Oct 2025 07:08 PM
यूपी के जौनपुर से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को शुक्रवार को एमपीएमएलए विशेष कोर्ट से बरी राहत मिल गई। 15 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में बरी होने के बाद गैगस्टर एक्ट से भी धनंजय सिंह मुक्त हो गए हैं। धनंजय सिंह के साथ ही अदालत ने आशुतोष जमैथा और पुनीत सिंह को भी गैंगस्टर एक्ट से दोषमुक्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (एमपी एमएलए कोर्ट) सारिक सिद्दीकी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

जौनपुर में हुए बहुचर्चित बेलाव दोहरे हत्याकांड में धनंजय सिंह समेत तीनों लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसी के बाद तीनों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। ठेकेदारी विवाद में 2010 में जफराबाद थाना क्षेत्र के बेलाव घाट पर दोहरा हत्याकांड हुआ था। इसमें संजय निषाद और नन्दलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड में धनंजय सिंह को पहले ही बरी किया जा चुका है। अब कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में भी दोषमुक्त कर दिया है।

