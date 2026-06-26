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पूर्व एमएलसी के बेटे की दबंगई; कारोबारी पर झोंका फायर, बाल-बाल बचा, पिस्टल की बट से मारा

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ के हजरतगंज स्थित श्रीराम टावर में सपा के पूर्व एमएलसी जयचंद्र भदौरिया के बेटे विवेक सिंह ने मोबाइल शोरूम संचालक काविश अदील से विवाद के बाद कथित तौर पर फायरिंग कर दी। गोली से बचने पर पिस्टल की बट से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया।

पूर्व एमएलसी के बेटे की दबंगई; कारोबारी पर झोंका फायर, बाल-बाल बचा, पिस्टल की बट से मारा

लखनऊ के हजरतगंज श्रीराम टावर में बुधवार रात सपा के पूर्व एमएलसी जयचंद्र भदौरिया के बेटे विवेक ने मोबाइल शोरूम के मालिक काविश अदील से धक्का मुक्की की। विरोध पर व्यवसायी के ऊपर फायर झोंक दिया। गोली लगने से बचा तो पिस्टल की बट से पीटकर लहुलुहान कर दिया। इसके बाद आरोपी भाग निकला। बवाल की सूचना पर पहुंची हजरतगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित व्यवसायी काविश अदील सआदतगंज महबूबगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि श्रीराम टावर में उनका मोबाइल का शोरूम है। बुधवार रात बटलर कालोनी में रहने वाले विवेक सिंह अपनी एसयूवी से पहुंचे।

मोबाइल देखने के दौरान अभद्रता की

उन्होंने मोबाइल खरीदने की बात कही। इस पर उन्हें विभिन्न कंपनियों के मोबाइल दिखाए। मोबाइल देखने के दौरान विवेक ने अभद्रता की। विरोध पर गाली-गलौज करने लगे। मोबाइल देने से मना किया तो विवेक ने पिस्टल निकाली और फायर झोंक दिया। गोली ऊपर से निकल गई। लगने से बाल बाल बच गए। यह देख विवेक ने पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। मोबाइल तोड़ दिया। पिस्टल की पट से कंधे, हाथ और सिर पर ताबड़तोड़ वार किए।

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सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना

शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग जुट गए। यह देख विवेक भाग निकला। घटना सीसी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस व्यवसायी को लेकर सिविल अस्पताल गई। वहां उसका इलाज कराया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कारोबारी के साथ दबंगई की घटना पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ऐसे दबंगों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि व्यापारी बेखौफ होकर अपने कारोबार पर ध्यान दे सकें।

मुकदमा दर्ज, शस्त्र लाइसेंस निरस्त होगा

पीड़ित के मुताबिक विवेक सपा के पूर्व एमएलसी जयचंद्र भदौरिया का बेटा है। विवेक आए दिन दबंगई करता है। वह लोगों को पिस्टल के बल पर धमकाता था। कुछ दिन पूर्व उसने आत्महत्या की की भी कोशिश की थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी विवेक भदौरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है।

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