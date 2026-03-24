गैंगस्टर में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को 6 साल का कठोर कारावास, कोर्ट का फैसला

यूपी के औरैया में एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को 6 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं उनके दो भाइयों समेत अन्य आठ दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

यूपी के औरैया में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने बहुचर्चित गैंगस्टर मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं उनके दो भाइयों समेत अन्य आठ दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। एक आरोपी अवनीश प्रसाद सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी दोषियों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। सभी अभियुक्त 15 मार्च 2020 से जेल में निरुद्ध हैं। ऐसे में कमलेश पाठक की सजा अवधि जुलाई 2026 तक पूरी होगी, जिसके चलते फिलहाल उनकी रिहाई संभव नहीं है।

मामला 15 मार्च 2020 को शहर के नारायणपुर मोहल्ला स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हुई फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी शिक्षिका चचेरी बहन सुधा की मौत हो गई थी। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने कमलेश पाठक, उनके भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

बाद में प्रशासन की संस्तुति पर 11 जुलाई 2020 को सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा और एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने कठोर सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल बाजपेयी ने गैंगस्टर की कार्रवाई को निराधार बताया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह ने मुख्य आरोपी कमलेश पाठक को छह वर्ष और अन्य दोषियों रामू पाठक, संतोष पाठक, कुलदीप अवस्थी उर्फ पप्पू, विकल उर्फ चैनू अवस्थी, राजेश शुक्ला भगवत आचार्य, आशीष दुबे, शिवम अवस्थी व रविंद्र उर्फ लल्ला चौबे को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर कमलेश पाठक को 6 माह और अन्य दोषियों को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसले के दौरान न्यायालय परिसर में भारी भीड़ रही और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी आरोपियों को विभिन्न जेलों से लाकर पेश किया गया।