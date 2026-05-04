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पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी की दहेज हत्या केस में आया फैसला, दामाद को 10 साल कैद की सजा

May 04, 2026 11:04 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सहारनपुर/फरीदपुर (बरेली)
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पूर्व विधायक ने आरोप लगाया था दामाद और उसके घरवाले दो करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे। कई बार बेटी के ससुरालियों को समझाया भी गया, लेकिन वे नहीं माने। मांग न पूरी होने पर आरोपी बेटी को प्रताड़ित करते थे। विजयपाल ने बताया था कि 16 नवंबर 2014 को उन्हें सूचना मिली थी कि, उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है।

पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी की दहेज हत्या केस में आया फैसला, दामाद को 10 साल कैद की सजा

UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर में पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी के दहेज हत्या के केस में कोर्ट ने दामाद को 10 साल कारावास की सजा और 1.40 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। पूर्व विधायक की बेटी की शादी 2013 में मेरठ निवासी सेल टैक्स अधिकारी अश्वनी से हुई थी। 2014 में इस अधिकारी के खिलाफ पूर्व विधायक ने दहेज की खातिर बेटी का उत्पीड़न और छत से फेंकने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। सोमवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि फरीदपुर विधानसभा सीट से बीएसपी के पूर्व विधायक रहे विजयपाल सिंह ने अपनी पुत्री गीतू सिंह की शादी मेरठ के मोहल्ला गंगाधाम कॉलोनी निवासी वाणिज्य कर वि‍भाग के सेल टैक्स अधिकारी अश्वनी सिंह पुत्र पिताम्बर सिंह से छह मई 2013 को थी। तब अश्वनी सिंह सहारनपुर में तैनात था। शादी के बाद वह पत्नी गीतू के साथ सदर बाजार के हकीकतनगर में किराए के मकान में रहता था। अश्वनी सिंह के पिता रिटायर्ड जिला जज और मेरठ में उपभोक्‍ता फोरम के सदस्य रहे हैं।

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कोतवाली सदर बाजार में दर्ज कराए मामले में पूर्व विधायक विजयपाल ने बताया था कि 12 फरवरी 2014 को उनकी पुत्री ने एक बेटे को जन्म दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था दामाद और बेटी के ससुराली दो करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे। कई बार बेटी के ससुरालियों को समझाया भी गया था, लेकिन वह नहीं माने। मांग न पूरी होने पर आरोपी बेटी को प्रताड़ित करते थे। विजयपाल ने बताया था कि 16 नवंबर 2014 को उन्हें सूचना मिली थी कि, उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। सहारनपुर पहुंचे तो शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा मिला था। उन्हें पता चला था कि दहेज की खातिर पति और ससुरालियों ने बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन की अदालत में विचाराधीन था। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि सोमवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अश्वनी को अदालत ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि सास-ससुर को दोष मुक्त कर दिया गया है।

12 साल, 156 तारीखें, नौ गवाह

अदालत में मुकदमा 12 साल चला है। इस दौरान 156 तारीखें लगीं। मृतका के पिता पूर्व विधायक विजयपाल ने मुकदमे में सशक्त पैरवी की। वहीं, पुलिस की ओर से भी पैरवी की गई। दो दिन पहले सेल टैक्स अधिकारी पर दोष सिद्ध हुआ था और सोमवार को अदालत ने सजा सुनाई गई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोषी अश्वनी ने न्यायालय में झूठे कथन कहे हैं। साथ ही घटना को दुर्घटना दिखाने का भी प्रयास किया है। अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष में नौ गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने दलील पेश की। कहा कि दोषी ने मृतका गीतू सिंह के साथ मारपीट करते हुए क्रूरता एवं छत से धक्का देकर उसकी हत्या की। साथ ही दोषी ने सबूत मिटाने का भी अपराध किया है। दोषी का अपराध गंभीर एवं जघन्य प्रकृति का है। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है। सजा सुनाई जाने के दौरान मृतका गीतू सिंह के पिता पूर्व विधायक विजयपाल भी अदालत में मौजूद रहे।

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मृतका के शरीर पर 12 जगह मि‍ले थे चोट के नि‍शान

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि मृतका के शरीर पर 12 जगह चोट के निशान थे। सिर में गंभीर चोट के अलावा सीने में चार पसलियां टूटी मिलीं थी। इससे प्रतीत हुआ था कि गीतू सिंह के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के आधार पर जांच-पड़ताल शुरू कर की थी। अदालत ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुकदमें अहम माना।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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