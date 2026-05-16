प्रॉपटी हड़पने के मामले में पूर्व MLA विजय मिश्र समेत पूरे परिवार को सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, एमएलसी रामलली मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 की सजा वहीं, बहू रुपा मिश्रा को चार वर्ष की कैद हुई है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों पर 5.26 लाख अर्थदंड भी लगाया।

UP News: रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, मिर्जापुर-सोनभद्र की एमएलसी रामलली मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 की सजा एवं बहू रुपा मिश्रा को चार वर्ष की कैद हुई है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों पर पांच लाख 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि वर्ष 2020 में गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर दक्षिणी गांव के रहने वाले कृष्ण मोहन तिवारी ने तहरीर दिया था। रिश्तेदार रिश्तेदार विजय मिश्र, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा तथा बेटे विष्णु मिश्रा पर मारपीट, बंधक बनाने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वसीयत बनवाकर जबरन चल-अचल पैतृक संपत्ति अपने बेटे विष्णु मिश्रा के नाम कराने का दबाव बनाया था। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था।

शुक्रवार को न्यायाधीश पुष्पा सिंह, विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए)/अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय भदोही-ज्ञानपुर ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने विजय मिश्रा को 10 साल की सजा 1.76 लाख रुपये अर्थदंड, रामलली मिश्रा को 10 साल की सजा 1.75 लाख रुपये अर्थदंड तथा बेटे विष्णु मिश्रा को 10 साल की सजा 1.65 लाख रुपये अर्थदंड एवं बहू रुपा मिश्रा को चार साल की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा ना करने पर दोषियों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विजय मिश्र रेप मामले में सजा काट रहे हैं जबकि बेटा अवैध असलहा बरामदगी मामले में जेल में बंद है।

इन धाराओं में हुई सजा न्यायालय ने लंबी सुनवाई एवं साक्ष्यों को परखने के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया। विजय मिश्र को धारा-323, 506, 449, 347, 387, 419, 420, 467, 468, 471, 474, 120बी भादवि तथा धारा 66 (सी), 66(डी)भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के तहत। मिर्जापुर-सोनभद्र की पूर्व एमलएलसी रामलली मिश्र को धारा 506, 449, 347,387, 419, 420, 467, 468, 471, 474,120 बी भादिव एवं धारा-66 (सी), 66(डी) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में सजा हुई। जबकि बेटे विष्णु को धारा-506, 449, 419, 420, 467, 468, 471, 474,120बी भादवि तथा धारा-66 (सी), 66(डी) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में एवं उनकी पत्नी रूपा मिश्रा को धारा-120 बी. सपठित धारा-420 भारतीय दण्ड संहिता में सजा सुनाई गई।

ये तनखइया हैं, इनसे जूते साफ कराऊंगा...केस में फैसला आज ये तनखइया हैं...इनसे मत डरियो...इंशा अल्लाह इनसे जूते साफ कराऊंगा। आजम खां के इस बयान की रामपुर से लेकर चुनाव आयोग दिल्ली तक गूंज सुनाई दी थी। उस चर्चित मामले में शनिवार को अदालत अपना निर्णय सुना सकती है। कोर्ट में 16 मई को निर्णय की तिथि मुकर्रर की हुई है।