मारपीट के आरोपियों की रिहाई की मांग पर पूर्व MLA का थाने में धरना, कमिश्नर बोले-कानून से ऊपर कोई नहीं
आगरा के होटल में युवक से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार तीन युवकों को छुड़ाने के लिए पूर्व विधायक ने थाने पर आठ घंटे धरना दिया। पुलिस आयुक्त ने साफ कह दिया कानून से ऊपर कोई नहीं। युवकों को नहीं छोड़ा जाएगा।
यूपी के आगरा के होटल में युवक से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार तीन युवकों को छुड़ाने के लिए पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह ने शमसाबाद थाने पर आठ घंटे धरना दिया। पुलिस आयुक्त ने साफ कह दिया कानून से ऊपर कोई नहीं। युवकों को नहीं छोड़ा जाएगा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। रविवार को तीनों आरोपित युवकों को एसीपी कोर्ट में पेश किया गया।
बुधवार को होटल डीपी में सलमान नाम के युवक के साथ मारपीट हुई थी। वह अपने समाज की एक महिला के साथ होटल में रुका था। महिला के हिंदू होने की आशंका पर हिंदूवादी संगठन के युवक होटल पहुंच गए थे। युवक को कमरे से निकालकर पीटा था। पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट हुई थी। इस मामले में होटल मालिक ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस से सवाल-जवाब हुए। पुलिस ने शनिवार को कृष्णकांत शर्मा, विष्णु परिहार व कन्हैया सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व विधायक डॉ.राजेंद्र सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शमसाबाद थाने पहुंच गए थे। तीनों युवकों को छोड़ने का दबाव बनाया।
थाने पर प्रदर्शन की सूचना पर एसीपी शमसाबाद गिरीश कुमार, एसीपी एत्मादपुर देवेश कुमार मौके पर पहुंच गए। पूर्व विधायक किसी भी सूरत में थाने से उठने को तैयार नहीं थे। थाना स्तर से राहत नहीं मिलने पर पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से संपर्क किया गया। पुलिस ने आयुक्त ने युवकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। देर रात तीनों युवकों को शमसाबाद थाने से खंदौली थाने भेज दिया गया। रात करीब ढाई बजे तक थाने पर धरना प्रदर्शन चला। रविवार की शाम तीनों युवकों को एसीपी कोर्ट में पेश किया गया। जिन धाराओं में मुकदमा हुआ था उनमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है। इस वजह से पुलिस ने आरोपियों का शांतिभंग में चालान किया था।