जेल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक रामेश्वर के छलके आंसू

जैथरा स्थित अपने आरएस कोल्ड स्टोर पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि 75 वर्ष की उम्र में उन्हें बलात्कार जैसे मुकदमों में जेल भेजा गया। जबकि वो आरोप लगाने वालों को जानते तक नहीं थे। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को उनकी रिहाई बेहद गोपनीय तरीके से हुई थी। यदि रिहाई की खबर सार्वजनिक हो जाती, मुझे और मेरे भाई जुगेंद्र सिंह को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उन पर कई ऐसे मुकदमें दर्ज किए गए हैं, जिनमें शिकायतकर्ता से उनका कोई परिचय नहीं था। भावुक होकर उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ा गया। पूर्व विधायक को रोते देख कार्यकर्ता कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। बाद में उन्होंने जिंदाबाद के नारे लगाकर रामेश्वर सिंह यादव का हौंसला बढ़ाया। उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग कोल्ड स्टोर पहुंचे थे। मालूम हो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके भाई रामेश्वर सिंह यादव को 26 सितंबर को दर्ज मुकदमों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जुगेंद्र सिंह यादव को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था। रामेश्वर सिंह को नौ जून 2022 को अलीगंज गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद रामेश्वर सिंह यादव को अलीगढ़ जेल भेज दिया गया था।