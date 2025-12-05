डेढ़ महीने से पूर्व विधायक प्रीतम सिंह लापता, एसएचओ पर ऐक्शन, कोर्ट ने एसपी को किया तलब

संक्षेप: हमीरपुर में पूर्व विधायक प्रीतम सिंह डेढ़ महीने से लापता हैं। उनका अभी तक कहीं सुराग नहीं लगा है। करीब डेढ़ महीने पहले पेट्रोल पंप पर हुए विवाद हो गया था। दस दौरान पूर्व विधायक ने हवाई फायरिंग कर दी थी।

यूपी के हमीरपुर में पूर्व विधायक प्रीतम सिंह डेढ़ महीने से लापता हैं। उनका अभी तक कहीं सुराग नहीं लगा है। करीब डेढ़ महीने पहले पेट्रोल पंप पर हुए विवाद हो गया था। दस दौरान पूर्व विधायक ने हवाई फायरिंग कर दी थी। इस मामले में पुलिस प्रीतम सिंह को उठा ले गई और अगले दिन प्रीतम सिंह को उनके बेटे के सुपुर्द करके वापस चली गई थी। इसके कुछ ही देर बाद प्रीतम सिंह कहीं लापता हो गए। आज तक उनका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। घर वालों ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस प्रीतम सिंह की तलाश कर ही रही थी कि उनके बड़े भाई ने कोर्ट में प्रीतम सिंह को ढूंढकर लाने की याचिका दायर कर दी। डेढ़ महीना बीतने के बाद भी प्रीतम सिंह का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। कोर्ट ने अब हमीरपुर एसपी को आठ दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला 18 अक्टूबर की रात राठ में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान के पेट्रोल पंप पर पैसों के लेनदेन को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। आरोप है कि प्रीतम सिंह ने विवाद के दौरान अपनी लाइसेंस असलहे से फायरिंग की। उसी दिन रात में पुलिस ने प्रीतम सिंह और झगड़ा करने वाले दूसरे पक्ष के लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। 19 अक्टूबर को राजनैतिक दबाव के बाद प्रीतम सिंह किसान को उन्हीं के पुत्र राघवेंद्र सिंह की सुपुर्दगी में दिया गया। इनका लाइसेंसी रिवाल्वर इन्हें सौंप दिया गया था और लाइसेंसी राइफल जांच के लिए थाने में ही जमा कर ली गई थी। इसके बाद प्रीतम सिंह नाटकीय ढंग से कहीं चले गए। घर वालों ने पुलिस को प्रीतम सिंह के लापता होने का जिम्मेदार ठहराया। 28 अक्टूबर को प्रीतम सिंह के बड़े भाई वीर सिंह ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पुलिस को तीन नवंबर को बंदी प्रीतम सिंह को पेश करने के आदेश दिए। तीन नवंबर को कोर्ट ने पुन: इस मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई 13 नवंबर लगा दी है। साथ ही बंदी के परिजनों से किसी किस्म की पूछताछ सीजेएम कोर्ट से अनुमति लेने के बाद न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में करने के आदेश दिए हैं।