डेढ़ महीने से पूर्व विधायक प्रीतम सिंह लापता, एसएचओ पर ऐक्शन, कोर्ट ने एसपी को किया तलब

संक्षेप:

हमीरपुर में पूर्व विधायक प्रीतम सिंह डेढ़ महीने से लापता हैं। उनका अभी तक कहीं सुराग नहीं लगा है। करीब डेढ़ महीने पहले पेट्रोल पंप पर हुए विवाद हो गया था। दस दौरान पूर्व विधायक ने हवाई फायरिंग कर दी थी।

Dec 05, 2025 06:08 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हमीरपुर
यूपी के हमीरपुर में पूर्व विधायक प्रीतम सिंह डेढ़ महीने से लापता हैं। उनका अभी तक कहीं सुराग नहीं लगा है। करीब डेढ़ महीने पहले पेट्रोल पंप पर हुए विवाद हो गया था। दस दौरान पूर्व विधायक ने हवाई फायरिंग कर दी थी। इस मामले में पुलिस प्रीतम सिंह को उठा ले गई और अगले दिन प्रीतम सिंह को उनके बेटे के सुपुर्द करके वापस चली गई थी। इसके कुछ ही देर बाद प्रीतम सिंह कहीं लापता हो गए। आज तक उनका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। घर वालों ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस प्रीतम सिंह की तलाश कर ही रही थी कि उनके बड़े भाई ने कोर्ट में प्रीतम सिंह को ढूंढकर लाने की याचिका दायर कर दी। डेढ़ महीना बीतने के बाद भी प्रीतम सिंह का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। कोर्ट ने अब हमीरपुर एसपी को आठ दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला

18 अक्टूबर की रात राठ में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान के पेट्रोल पंप पर पैसों के लेनदेन को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। आरोप है कि प्रीतम सिंह ने विवाद के दौरान अपनी लाइसेंस असलहे से फायरिंग की। उसी दिन रात में पुलिस ने प्रीतम सिंह और झगड़ा करने वाले दूसरे पक्ष के लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। 19 अक्टूबर को राजनैतिक दबाव के बाद प्रीतम सिंह किसान को उन्हीं के पुत्र राघवेंद्र सिंह की सुपुर्दगी में दिया गया। इनका लाइसेंसी रिवाल्वर इन्हें सौंप दिया गया था और लाइसेंसी राइफल जांच के लिए थाने में ही जमा कर ली गई थी। इसके बाद प्रीतम सिंह नाटकीय ढंग से कहीं चले गए। घर वालों ने पुलिस को प्रीतम सिंह के लापता होने का जिम्मेदार ठहराया। 28 अक्टूबर को प्रीतम सिंह के बड़े भाई वीर सिंह ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पुलिस को तीन नवंबर को बंदी प्रीतम सिंह को पेश करने के आदेश दिए। तीन नवंबर को कोर्ट ने पुन: इस मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई 13 नवंबर लगा दी है। साथ ही बंदी के परिजनों से किसी किस्म की पूछताछ सीजेएम कोर्ट से अनुमति लेने के बाद न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में करने के आदेश दिए हैं।

प्रीतम सिंह की तलाश में ताला तोड़कर सर्चिंग

कोर्ट क आदेश पर पुलिस और प्रशासन की टीमे प्रीतम सिंह की तलाश में जुट गईं। तहसीलदार दिलीप सिंह के नेतृत्व में सीओ राजीव प्रताप सिंह, जरिया थानाध्यक्ष मयंक सिंह चंदेल, कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक शिवसहाय सरोज ने पुलिस बल के साथ प्रीतम सिंह किसान को तलाश करने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे और कमरे का ताला तोड़कर सर्चिंग की, लेकिन वह नहीं मिले। सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि प्रीतम सिंह की मोबाइल लोकेशन ट्रेस घर के अंदर मिल रही थी। तलाश में पेट्रोल पंप स्थित उनके आवास पर वीडियो ग्राफी के साथ गए थे। प्रीतम सिंह किसान के बड़े भाई एडवोकेट वीर सिंह ने बताया कि गत 18 अक्टूबर की रात को मामूली बात को लेकर पुलिस भाई प्रीतम सिंह को उठाकर ले गई थी। अगले दिन तक वह कोतवाली में रहे। इसके बाद लापता है। तीन नवंबर को कोर्ट में पेशी के बाद आर्डर हुआ कि अब न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में ही पुलिस परिजनों से पूछताछ करेगी। 27 नवंबर की तारीख में कोर्ट ने हमीरपुर की एसपी डॉ.दीक्षा शर्मा को व्यक्तिगत तौर पर 8 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

