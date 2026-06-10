लखनऊ से पूर्व विधायक गिरफ्तार, आय से अधिक संपत्ति पर यूपी विजिलेंस का बड़ा ऐक्शन

जांच में पाया गया कि विधायक के अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा आय के वैध और ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्ति अर्जित की गई। यह धारा 13 (1) बी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) के तहत संज्ञेय अपराध है। पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर विजिलेंस मेडिकल परीक्षण के लिए ले गई।

UP Ex MLA Arrested: यूपी विजिलेंस ने एनआरएचएम घोटाले में आरोपी बहराइच के पयागपुर क्षेत्र से विधायक रहे मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के वेव मॉल के पास से पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर विजिलेंस मेडिकल परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल ले गई। पूर्व विधायक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में थाना उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ सेक्टर में केस दर्ज है। उन्हें धारा 13 (1) बी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) में गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद जारी प्रेस नोट के अनुसार जांच में पाया गया कि विधायक के अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा आय के वैध और ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्ति अर्जित की गई, जो धारा 13 (1) बी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) के तहत संज्ञेय अपराध है। इसके अलावा पूर्व विधायक के खिलाफ यूपी सतर्कता अधिष्ठान में तीन अन्य मुकदमे भी दर्ज है जिसमें उनसे पूछताछ की गई है। विजिलेंस इससे संबधित सबूत जुटा रही है। पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव और अन्य के खिलाफ श्रावस्ती में एनआरएचएम घोटाले से संबंधित प्रकरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप हैं। इससे संबंधित एफआईआर भी उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ सेक्टर में दर्ज है।

वहीं वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2021-22 के बीच बलरामपुर में एनआरएचएम घोटाले से संबंधित प्रकरण में भी बड़े पैमाने पर आरोप लगे थे। इसे लेकर भी सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ में केस दर्ज है। गोंडा में एनआरएचएम घोटाले से संबंधित प्रकरण में भी पूर्व विधायक और अन्य पर आरोप लगे थे। इन्हें लेकर भी पूर्व विधायक और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अयोध्या सेक्टर के अंतर्गत केस दर्ज है। ये सभी केस अलग-अलग वर्षों में दर्ज हुए थे।