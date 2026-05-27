पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की फिर बढ़ीं मुश्किलें, कानपुर की बकरा मंडी विवाद पर मुकदमा दर्ज
सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। कानपुर के चमनगंज थाने में इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इरफान और उनके साथियों पर हलीम ग्राउंड में लगने वाले बकरा बाजार कमेटी के पदाधिकारी से मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगा है।
Irfan solanki News: सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। कानपुर के चमनगंज थाने में इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इरफान और उनके साथियों पर हलीम ग्राउंड में लगने वाले बकरा बाजार कमेटी के पदाधिकारी से मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगा है। कमेटी के पदाधिकारी ने बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर सपा विधायक और इरफान सोलंकी की पत्नी के गनर की तहरीर पर भी तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
जनकारी के अनुसार बकरीद को लेकर इन दिनों चहल-पहल है। दूर रात तक बाजारें लग रही हैं। मंगलवार की देर रात चमनगंज थाना क्षेत्र के हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में बकरा मंडी लगी थी। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने साथियों के साथ बकरा मंडी पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें बकरा मंडी में आने वाले ग्राहकों और कारोबारी से वसूली की शिकायत पर मिली थीं। इस पर वह सपा विधायक नसीम सोलंकी के साथ पहुंचे थे। विधायक ने वसूली का विरोध किया तो बकरा बाजार कमेटी के पदाधिकारी फैज अब्बास, सैम और उनके साथी भड़क गए और हमलावर हो गए। विधायक के गनर अजीम अहमद ने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ हमलावार हाथापाई करने लगे। कार्बाइन छीनने का भी प्रयास किया।
हमलावरों ने जान से मारने की भी धमकी दी। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया। बुधवार को बकरा मंडी कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा इरफान सोलंकी के खिलाफ चमनगंज थाने में केस दर्ज कराया गया तो सपा विधायक के गनर की तरफ से भी कमेटी के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई। वहीं इस संबंध में डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ चमनगंज थाने में मारपीट और धमकी का केस दर्ज कराया गया है। सपा विधायक नसीम सोलंकी के गनर की तहरीर पर भी तीन नामजद के खिलाफ मारपीट करने, वर्दी फाड़ने का केस दर्ज हुआ है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।