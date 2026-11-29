पूर्व विधायक संग हो गया 'खेला', सपा सांसद के बेटे के रिसेप्शन में कट गई जेब, हजारों रुपये हुए गायब
संभल में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचे पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी की जेब कट गई। उनकी जेब में करीब 25 हजार नकद और ढाई हजार रुपये का लिफाफा मौजूद था।
Sambhal News: यूपी के संभल में पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता हाजी इकराम कुरैशी के साथ खेला हो गया। राज्यसभा सांसद के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचे पूर्व विधायक के साथ जो घटना हुई वह उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। इसकी जानकारी जब वहां मौजूद मेहमानों को लगी तो अफरा-तफरी मच गई। दरअसल पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। इसी बीच किसी ने उनकी जेब ही काट ली। पूर्व विधायक की जेब में करीब 27 हजार से ज्यादा रुपये थे। रिसेप्शन पार्टी में पूर्व विधायक संग घटी ये घटना चर्चा का विषय बनी है।
जानकारी के अनुसार संभव बहजोई में सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली के बेटे के रिसेप्शन का आयोजन किया गया था। इस समारोह में कई मेहमान पहुंचे थे। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव भी दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। अखिलेश के आने की सूचना मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं की भी भीड़ बढ़ने लगी। हालांकि इस बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी समारोह में कुछ शरारतीतत्व घुस आए। समारोह में पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी भी मौजूद थे। आरोप है कि किसी ने उनकी जेब काट ली। जेब में 27 हजार से ज्यादा का कैश पड़ा था। एक जेब में 25 हजार रुपये कैश और दूसरी जेब में 2500 रुपये का लिफाफा भी पड़ा था। जेब काटने वाले सब निकाल ले गया।
पत्रकारों के सवाल पर नाराज हो गए कुरैशी
जेब काटने के बाद पूर्व विधायक कुरैशी से पत्रकारों से कुछ सवाल किए। पहले तो कुरैशी ठीक-ठीक जवाब देते रहे लेकिन अचानक से वह भड़क गए। पत्रकार ने जब पूछा कि समारोह में कौन-कौन से नेता शामिल हुए थे, इस पर कुरैशी ने नाराजगी जताई और कहा, मुझे नहीं पता, मेरी जेब कटने से मत खराब हो रही है। मुझे क्या पता कौन-कौन से नेता आए हैं।
पुलिस की चौकसी पर सवाल
संभल में सपा सांसद के बेटे के रिसेप्शन में पूर्व विधायक संग घटी घटना ने पुलिस की चौकसी पर सवाल उठा दिए हैं। अभी तक जेब कतरे राह चलते लोगों की जेबों पर डाका डालते थे, लेकिन अब इनका हौसला इतना बढ़ गया है कि वह बड़े-बड़े आयोजनों में भी पहुंच रहे हैं। पुलिस गश्त करती रहती है लेकिन जेबकतरे और चोर अपना काम कर जाते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि जब वीआईपी के समारोह में घुसकर जेबकतरे लोगों की जेब काट रहे हैं वह भी पूर्व विधायक की तो आम लोगों का क्या होगा?
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।