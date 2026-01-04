आठ घंटे के लिए रिमांड पर लिए गए पूर्व विधायक दीपनारायण, सपा नेता को साथ ले गई पुलिस

संक्षेप: झांसी में डकैती और रंगदारी के मामले में फरार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने बीते साल 18 दिसंबर कोर्ट में पुलिस को चकमा देकर आत्मसमर्पण किया था।

यूपी के झांसी में डकैती और रंगदारी के मामले में फरार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने बीते साल 18 दिसंबर कोर्ट में पुलिस को चकमा देकर आत्मसमर्पण किया था। तबसे वह जेल में बंद हैं। पुलिस ने उन्हें तीन दिन की रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी। वहीं विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए जीतेंद्र यादव की अदालत ने आठ घंटे की मंजूरी दी है।

कोतवाली मोंठ थाना पुलिस ने विशेष अदालत में दीपनारायण सिंह यादव को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी थी। ताकि डकैती-रंगदारी मामले पूछताछ की जा सके। बकाए धनराशि की बरामदगी हो सके। सूत्रों की मानें तो इसके लिए पुलिस उन्हें उनके गांव बुढ़वली लेकर आना चाहती है। पूछताछ के लिए तीन दिन की रिमांड की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि सोमवार सुबह 10 से शाम छह बजे तक की रिमांड ली जाए। कोर्ट ने आदेश कि पुलिस उन्हें ले जाए और अपनी कार्रवाई करे। शाम छह बजे तक मेडिकल करा कर वापस जेल में दाखिल कराएं। इससे पहले उनके वकील मनीष यादव ने रिमांड न देने की कोर्ट से बात कही थी। लेकिन एडीजीसी राजेंद्र रावत ने मामले में बकाया धनराशि वसूलने के लिए रिमांड पर लेना जरूरी तर्क दिया था। बाद में जिसे कोर्ट ने मान लिया और मात्र आठ घंटे की रिमांड दी है। इस दौरान पूर्व विधायक के अधिवक्ता और परिवारवाले भी साथ रह सकते हैं।

पुलिस कई दिनों से मांग रही थी रिमांड बीते साल 20 नवंबर को भुजौंद निवासी प्रेम सिंह ने कोतवाली मोंठ थाने में पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह, उनके साथी अनिल यादव व 3 अन्य के खिलाफ रंगदारी मांगने व 32 हजार की डकैती का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट लिखाई थी। इसके बाद दीपक यादव फरार चल रहे थे। गुजरी 18 दिसंबर को उन्होंने कोर्ट में पुलिस को चकमा देकर सरेंडर कर दिया था। न्यायिक हिरासत में पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस लगातार उनसे पूछताछ की फिराक में थी। मामले में जेल से पुलिस पूर्व विधायक को गांव बुढ़ावली स्थित उसके घर ले जाएगी।

27 दिन फरारी के बाद किया था सरेंडर गांव भुजौंद निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने बीते साल 20 नवंबर को पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव व अखाड़ापुरा मोंठ निवासी उनके साथी अनिल यादव उर्फ मामा व अन्य तीन साथियों पर जबर्दस्ती जमीन कब्जाने, रंगादारी व डकैती का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से वह लगातार फरार चल रहे थे। बीती 20 दिसंबर को उन्होंने पुलिस को चकमा देते हुए 27 दिन की फरारी के बाद कोर्ट में सरेंडर किया था। इससे पहले उनके साथी अनिल यादव पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। उन्होंने 12 दिसंबर को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। मामले में एक अन्य अशोक गोस्वामी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी।