पूर्व विधायक का पट्टीदारों से बवाल, भाला-फरसा भी निकला; मारपीट में तीन घायल

पूर्व विधायक यशपाल सिंह रावत के मैनेजर विनोद यादव ने तहरीर में कहा कि वह सुबह पूर्व विधायक की जमीन पर गिरी मिट्टी को बराबर करा रहे थे। तभी पूर्व विधायक के पट्टीदार पहुंचे और धारदार हथियार, भाला और फरसा से हमला कर दिए। यही नहीं पूर्व विधायक के साथ अभद्रता की और उन्हें जान से मारने की कोशिश की।

यूपी के गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र के भीटीरावत गांव में शनिवार को भूमि विवाद में पूर्व विधायक व उनके पट्टीदारों के बीच मारपीट में दोनों पक्ष से तीन लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से पूर्व विधायक के मैनेजर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

भीटीरावत निवासी सपा के पूर्व विधायक यशपाल सिंह रावत के मैनेजर विनोद यादव ने तहरीर में कहा कि वह सुबह पूर्व विधायक की भूमि पर गिरी मिट्टी को बराबर करा रहे थे। तभी पूर्व विधायक के पट्टीदार पहुंचे और धारदार हथियार, भाला व फरसा से जानलेवा हमला कर दिए। उनका आरोप है कि हमलावरों ने पूर्व विधायक के साथ अभद्रता की और उन्हें जान से मारने की कोशिश की।

दूसरे पक्ष के शिवशंकर रावत ने अपनी तहरीर में कहा कि विवादित भूमि पुश्तैनी है और इस पर कई पीढ़ियों से उनका कब्जा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक यशपाल रावत जेसीबी से मिट्टी ट्राली में भरकर ले जा रहे थे। विरोध करने पर गाली-गलौज शुरू हो गई और फिर पूर्व विधायक समेत अन्य लोग लाठी-डंडा, लोहे की रॉड, धारदार हथियार और बंदूक लेकर मारपीट पर उतर आए। आरोप है कि पूर्व विधायक ने लोहे की रॉड से प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया और उनके भाई रमाशंकर को बंदूक की बट से मारा। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच की जा रही है।

यशपाल और अन्य पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा पूर्व विधायक और उनके पट्टीदार के मारपीट के मामलें में पुलिस ने शिवशंकर रावत की तहरीर पूर्व विधायक यशपाल सिंह रावत, मैनेजर विनोद यादव,हरी,चालक महेश समेत दस अज्ञात पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। उधर पूर्व विधायक यशपाल सिंह रावत के मैनेजर विनोद यादव की तहरीर पर सुर्यवंश रावत, शिवशंकर रावत,सोनू रावत, शकुन्तला रावत, रामा रावत पर गैर इरादतन हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

क्या बोले पूर्व विधायक पूर्व विधायक यशपाल रावत ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत है। मेरे मैनेजर पर विपक्षी ने धारदार हथियार से हमला किया है, जिसका वीडियो भी मौजूद है। जब भी मैं अपनी भूमि पर कोई कार्य करता हूं, तो विपक्षी झगड़ा कर विवाद पैदा करते हैं। पहले कई बार विवाद के बाद समझौता भी किया गया है।