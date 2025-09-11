डबल मर्डर केस में पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा, 31 साल पहले सगे भाइयों की हुई थी हत्या

अदालत ने सगे भाइयों की हत्या के 31 साल पुराने एक मामले में पूर्व बसपा विधायक और वर्तमान में भाजपा नेता छोटे सिंह को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है। साथ ही 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की एक अदालत ने दो सगे भाइयों की हत्या के 31 साल पुराने एक मामले में पूर्व बसपा विधायक और वर्तमान में भाजपा नेता छोटे सिंह को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है। चुर्खी थाने के प्रभारी निरीक्षक रमाकांत सिंह ने पूर्व में कालपी सीट से विधायक रहे छोटे सिंह को आजीवन कारावास और 71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाये जाने की पुष्टि की है।

अभियोजन पक्ष के वकील कर्मेंद्र सिंह ने यहां बताया कि 30 मई 1994 को छोटे सिंह तथा छह अन्य लोगों ने प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर दो सगे भाइयों रामकुमार और जगदीश प्रसाद की हत्या कर दी थी। मुकदमे की लम्बी चली सुनवाई के दौरान वर्ष 2007 में छोटे सिंह बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर कालपी सीट से विधायक चुने गये थे। कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने उन पर चल रहे अभियोग को वापस ले लिया था। लेकिन पीड़ित पक्ष ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जिसके बाद छोटे सिंह का नाम मुकदमे में बतौर अभियुक्त फिर से शामिल किया गया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने दोनों पक्षों को सुनते हुए पूर्व विधायक छोटे सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जबकि अन्य छह आरोपियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा है। इसलिए उनके खिलाफ अभी मुकदमे की सुनवाई जारी है।

बसपा सरकार में बने थे विधायक 30 मई 1994 को चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा वैद गांव निवासी रामकुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने भाइयों जगदीश शरण, राजकुमार उर्फ राजा भैया व अन्य परिजनों के साथ घर के बरामदे में बैठा था। इसी दौरान गांव के ही रुद्रपाल सिंह उर्फ लल्ले गुर्जर, राजा सिंह, संतावन सिंह गुर्जर, करन सिंह उर्फ कल्ले सहित कई लोग हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें राजकुमार और जगदीश शरण की मौके पर मौत हो गई थी जबकि एक अन्य घायल हो गया था। पुलिस ने विवेचना में छोटे सिंह चौहान समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए छोटे सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।