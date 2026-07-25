अफसर को पीटने के मामले में पूर्व विधायक बरी; इंस्पेक्टर फंसे, कोर्ट ने DGP को ये आदेश दिया

बांदा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2018 में खान अधिकारी को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में पूर्व भाजपा विधायक बृजेश कुमार प्रजापति और चार अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव, अभियोजन की विरोधाभासी कहानी और पुलिस की दोषपूर्ण जांच के आधार पर बरी कर दिया। कोर्ट ने तत्कालीन विवेचक पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

बांदा में खान अधिकारी को बंधक बनाकर पीटने के एक मामले में शनिवार को तिंदवारी के पूर्व भाजपा विधायक बृजेश कुमार प्रजापति और उनके चार साथियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। करीब आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) के अपर सिविल जज प्रफुल्ल कुमार चौधरी ने अभियोजन पक्ष की कहानी में विरोधाभास और पुलिस की बेहद खराब और दोषपूर्ण विवेचना के चलते यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जांच में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन विवेचक/निरीक्षक राजेंद्र सिंह राजावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को फैसले की प्रति भेजने का आदेश दिया है। वहीं, एक आरोपी की फाइल को अलग कर दिया गया है।

पूर्व विधायक पर अफसर को पीटने का मामला बचाव पक्ष के अधिवक्ता रावेंद्र यादव और राजाराम गुरुदेव ने बताया कि 10 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन जिला खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि नौ अक्टूबर 2018 को रात आठ बजे विधायक बृजेश प्रजापति ने गनर और प्रतिनिधि नीरज पटेल के माध्यम से मुझे सर्किट हाउस में बुलाया। आरोप है कि विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे तीन बालू खनन पट्टे से 25 लाख प्रति माह रंगदारी की मांग की और कहा कि उनकी बिना मर्जी पट्टे कैसे चलवा दिए। इसके बाद कमरे में बंद कर मुझे और मेरे चपरासी अरविंद कुमार को बंधक बना लिया गया। मोबाइल छीन लिया और जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में दंगा करने, बंधक बनाने, सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की।

संदेह के घेरे में अधिकारी की पिटाई का मामला अदालत ने गवाहों के बयानों और सबूतों की समीक्षा करने के बाद पाया कि मामला पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने खुद माना कि वह किसी सरकारी काम से विधायक से मिलने नहीं गए थे, जिससे सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप खारिज हो गया। खान अधिकारी ने कहा कि उनका चपरासी कमरे के अंदर मौजूद था, जबकि चपरासी अरविंद ने बयान दिया कि मुझे गेट पर ही रोक दिया गया था और मैंने अंदर की कोई घटना नहीं देखी। शिकायतकर्ता ने कुलदीप पटेल नाम के आरोपी पर मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन जिरह के दौरान अदालत में कबूल किया कि कुलदीप घटना में शामिल ही नहीं था, बल्कि लोगों के कहने पर उसका नाम लिखवा दिया गया था। घटना के दिन सर्किट हाउस का वह कमरा पूर्व विधायक या किसी भी आरोपी के नाम पर अलॉट ही नहीं था।