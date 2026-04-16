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पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की भतीजी को फोन पर तीन तलाक; ससुराल में धरने पर बैठी जेबा

Apr 16, 2026 03:21 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, मेरठ/मुजफ्फरनगर
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आरोप है कि मेरठ के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के खानदानी भाई हाजी सलीम कुरैशी की बेटी जेबा परवीन को उसके पति ने फोन पर तीन तलाक दे दिया और बाद में ससुराल में प्रवेश करने से रोक दिया। फराज ने जेबा के भाई से व्यापार के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपये उधार लिए थे, जो अब तक वापस नहीं किए गए।

पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की भतीजी को फोन पर तीन तलाक; ससुराल में धरने पर बैठी जेबा

बहुजन समाज पार्टी (बसपा ) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की रिश्ते की भतीजी का हाईप्रोफाइल तरीके से फोन पर तलाक देने का मामला सामने आया है। इस मामले में मेरठ और मुजफ्फरनगर के दो रसूखदार परिवार आमने-सामने आ गए हैं। आरोप है कि मेरठ के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के खानदानी भाई हाजी सलीम कुरैशी की बेटी जेबा परवीन को उसके पति ने फोन पर तीन तलाक दे दिया और बाद में ससुराल में प्रवेश करने से रोक दिया। हाजी याकूब कुरैशी से संपर्क का प्रयास किया तो बताया गया कि वे फिलहाल अस्वस्थ चल रहे हैं।

उधार लिए 4 करोड़ वापस नहीं किए - जेबा

वर्ष 2020 में जेबा परवीन का निकाह मुजफ्फरनगर के खालापार निवासी और मशहूर चमड़ा व्यापारी मरहूम हाजी माफिज के बेटे हाजी फराज के साथ धूमधाम से हुआ था। आरोप है कि करीब एक वर्ष पूर्व फराज ने जेबा के भाई से व्यापार के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपये उधार लिए थे, जो अब तक वापस नहीं किए गए। पीड़िता जेबा का आरोप है कि जब भी वह अपने पति से पैसे वापस करने की बात करती, तो उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जाता था।

फोन पर जेबा को तीन तलाक दिया

हाल ही में फराज ने उसे यह कहकर मेरठ भेज दिया कि उसकी मां की तबीयत खराब है। मेरठ पहुंचने पर जब जेबा ने अपने पति से पैसों को लेकर बात की तो आरोप है कि फराज ने फोन पर ही उसे तीन बार ‘तलाक’ कहकर संबंध खत्म करने की बात कही।

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ससुराल में जेबा को घर में नहीं घुसने दिया

मंगलवार शाम जब जेबा वापस मुजफ्फरनगर स्थित अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के बाहर ही रोक दिया गया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और गुहार लगाने के बावजूद उसे अंदर नहीं जाने दिया गया जिसके बाद वह घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई।जेबा ने बताया कि उसकी दो मासूम बेटियां ससुराल में ही हैं और वह अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

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प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप की अपील

जैबा ने प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने और अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की है। इस संबंध में एसएसपी संजय कुमार वर्मा का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है, शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जैबा परवीन का निकाह वर्ष 2020 में मुजफ्फरनगर के खालापार निवासी चमड़ा कारोबारी हाजी फराज के साथ हुआ था।

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