यूपी में पूर्व मंत्री की एस्कॉर्ट की कार की बस से टक्कर, 4 पुलिसवाले घायल; 2 की हालत गंभीर

पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को वह गोरखपुर में BJP की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। सुबह करीब 10:15 बजे कौड़ीराम में उनके पीछे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान सड़क पर तिरछी खड़ी रोडवेज बस से टकरा गई। टक्कर में स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

UP News : उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और चिल्लूपार से विधायक राजेश त्रिपाठी के साथ चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी सोमवार को कौड़ीराम में सड़क किनारे खड़ी सरकारी बस से टकरा गई। हादसे में एस्कॉर्ट वाहन में सवार चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों का इलाज बड़हलगंज स्थित दुर्गावती हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बड़हलगंज से चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर, भाजपा नेता राजीव पांडे, अष्टभुजा सिंह समेत दर्जनों लोग कौड़ीराम पहुंच गए।

विधायक राजेश त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को वह गोरखपुर में भाजपा की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। सुबह करीब 10:15 बजे कौड़ीराम में उनके पीछे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी (स्कॉर्पियो) ओवरटेक करने के दौरान सड़क पर तिरछी खड़ी रोडवेज बस से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे में वाहन में सवार चार सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इनमें दो सुरक्षाकर्मियों को मामूली चोटें आईं, जबकि अभिषेक यादव और राज नारायण शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सिर और पैर में चोटें आई हैं। कौड़ीराम में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बड़हलगंज स्थित दुर्गावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।