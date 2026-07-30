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पूर्व मंत्री नानकदीन को सातवीं मंजिल से नीचे फेंका गया, बेटे ने लगाया विधायक प्रतिनिधि पर हत्या का आरोप

By Yogesh Yadav
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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राजधानी लखनऊ में पूर्व मंत्री नानकदीन की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके बेटे ने सुभासपा विधायक के प्रतिनिधि पर साथियों के साथ मिलकर पिता को सातवीं मंजिल से नीचे फेंककर हत्या का आरोप लगाया है।

Former minister Nanakdin
लखनऊ का विधायक निवास और पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी (फाइल फोटो)

राजधानी लखनऊ में विधायक आवास की सातवीं मंजिल से गिरकर भाजपा नेता नानकदीन भुर्जी (55) की मौत के मामले में उनके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बेटे उत्तम गुप्ता ने विधायक हंसराम के प्रतिनिधि आरिफ पर साथियों के साथ मिलकर पिता को नीचे फेंकने का आरोप लगाया। बेटे ने कहा कि पिता को न तो कोई बीमारी थी और न ही वह डिप्रेशन में थे। बेटे ने आत्महत्या की बातों को खारिज किया। बेटे उत्तम ने विधायक प्रतिनिधि के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में तहरीर भी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को हुई घटना के बाद पुलिस ने आरिफ के बयान पर मामले को आत्महत्या कहा था।

दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रहे नानकदीन भुर्जी खदरा के रहने वाले थे। वर्तमान में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री थे। मंगलवार को वह अपने निजी सचिव लालन गुप्ता के साथ बाइक से घर से निकले थे। लालन ने उन्हें विधायक निवास पर छोड़ा था। पिता ऊपर सातवें तल पर कमरा नंबर 703 में गए थे। वह अपने मित्र विधायक हंसराम से मिलने के लिए पहुंचे थे। पिता कमरे में पहुंचे।

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वहां मो. आरिफ ने साजिश के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। इसके बाद उन्हें सातवें तल से नीचे फेंक दिया। मो. आरिफ और उनके अज्ञात दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उत्तम ने तहरीर दी है। एसीपी हजरतगंज रजनीश कुमार वर्मा के मुताबिक तहरीर मिली है। तफ्तीश की जा रही है। घटनास्थल के आस पास लगे सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई थी। हालांकि नानकदीन के बेटे द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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पिता न तो बीमार थे न डिप्रेशन में

नानकदीन भुर्जी के बेटे उत्तम के मुताबिक उनके पिता न तो बीमार ते न ही डिप्रेशन में थे। पिता आत्महत्या नहीं कर सकते। साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। उत्तम ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब सवा दो बजे आरिफ ने पिता के निजी सचिव को पहले फोनकर घटना की जानकारी दी थी।

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बैकुंठधाम पर हुआ अंतिम संस्कार

दोपहर बैकुंठधाम पर नानकदीन का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके बेटे ने दी। उधर, नानकदीन की मौत से पूरा परिवार गमगीन है। शव जब अंतिम संस्कार के लिए घर से निकला तो उनकी पत्नी अचेत हो गई। हालत बिगड़ते देख परिवारीजनों और रिश्तेदारों ने ढाढस बंधाते हुए शांत कराया।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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