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यूपी में विधायक निवास की 7वीं मंजिल से गिरने से पूर्व मंत्री नानकदीन की मौत, कैसे गिरे, जांच शुरू

By Ajay Singh
संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ में नावेल्टी चौराहे के पास नए विधायक निवास की सातवीं मंजिल से गिरकर पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत हो गई है। इस घटना से पूर्व मंत्री के परिवारीजनों, करीबियों और समर्थकों में हड़कंप मच गया। जिसने जैसे ही सुना वो घटनास्थल या फिर सिविल अस्पताल की ओर भागा। पुलिस जांच में जुटी है। 

Former minister Nanakdeen Bhurji fell from seventh floor of new MLA residence in Lucknow
लखनऊ में नए विधायक निवास की सातवीं मंजिल से नीचे गिरे पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लालबाग में नए विधायक निवास की 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की दर्दनाक मौत हो गई है। नानकदीन भुर्जी को विधायक निवास से नीचे गिरा पाए जाने पर आनन-फानन में सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नानकदीन भुर्जी किन परिस्थितियों में विधायक निवास की सातवीं मंजिल से नीचे गिरे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। घटना की जांच-पड़ताल की जा रही है।

नानकदीन भुर्जी वर्तमान में भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी थे। विधायक निवास से यूं उनके गिरने के बारे में पता चलते ही परिवारीजनों, करीबियों और समर्थकों में हड़कंप मच गया। जिसने जैसे ही सुना वो घटनास्थल या फिर सिविल अस्पताल की ओर भागा। पूर्व मंत्री के बेटे भी सिविल अस्पताल पहुंचे। सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पूर्व मंत्री के परिवारीजन और समर्थक जुट गए। इस बीच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल घटना के बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत की वजह सामने आ सकेगी।

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सातवीं मंजिल से कैसे गिरे पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत के बाद यह सवाल हर किसी के जेहन में कौंध रहा है कि आखिर वह विधायक निवास की सातवीं मंजिल से कैसे गिरे? नानक दीन भुर्जी भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बजाए जाते हैं। वह पार्टी के कार्यक्रमों में काफी सक्रिय रहते थे। उनकी मौत की सूचना मिलते ही उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि पूर्व मंत्री नानक दीन भुर्जी के विधायक निवास की सातवीं मंजिल से नीचे गिरने की वजह का पता लगाया जा सकते।

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क्या बोली पुलिस

पूर्व मंत्री की मौत के बारे में पुलिस ने अभी तक कुछ खास नहीं बताया है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पूर्व मंत्री की मौत की वजह सामने आ सकेगी। वहीं नानकदीन भुर्जी की मौत से दुखी समर्थक चाहते है कि पुलिस जल्द से जल्द घटना की परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी दे। नानकदीन भुर्जी के निधन से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के सदस्यों के साथ-साथ उनके समर्थक और करीबियों में मातम पसरा हुआ है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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