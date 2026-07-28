यूपी में विधायक निवास की 7वीं मंजिल से गिरने से पूर्व मंत्री नानकदीन की मौत, कैसे गिरे, जांच शुरू

लखनऊ में नावेल्टी चौराहे के पास नए विधायक निवास की सातवीं मंजिल से गिरकर पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत हो गई है। इस घटना से पूर्व मंत्री के परिवारीजनों, करीबियों और समर्थकों में हड़कंप मच गया। जिसने जैसे ही सुना वो घटनास्थल या फिर सिविल अस्पताल की ओर भागा। पुलिस जांच में जुटी है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लालबाग में नए विधायक निवास की 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की दर्दनाक मौत हो गई है। नानकदीन भुर्जी को विधायक निवास से नीचे गिरा पाए जाने पर आनन-फानन में सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नानकदीन भुर्जी किन परिस्थितियों में विधायक निवास की सातवीं मंजिल से नीचे गिरे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। घटना की जांच-पड़ताल की जा रही है।

नानकदीन भुर्जी वर्तमान में भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी थे। विधायक निवास से यूं उनके गिरने के बारे में पता चलते ही परिवारीजनों, करीबियों और समर्थकों में हड़कंप मच गया। जिसने जैसे ही सुना वो घटनास्थल या फिर सिविल अस्पताल की ओर भागा। पूर्व मंत्री के बेटे भी सिविल अस्पताल पहुंचे। सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पूर्व मंत्री के परिवारीजन और समर्थक जुट गए। इस बीच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल घटना के बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत की वजह सामने आ सकेगी।

सातवीं मंजिल से कैसे गिरे पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत के बाद यह सवाल हर किसी के जेहन में कौंध रहा है कि आखिर वह विधायक निवास की सातवीं मंजिल से कैसे गिरे? नानक दीन भुर्जी भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बजाए जाते हैं। वह पार्टी के कार्यक्रमों में काफी सक्रिय रहते थे। उनकी मौत की सूचना मिलते ही उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि पूर्व मंत्री नानक दीन भुर्जी के विधायक निवास की सातवीं मंजिल से नीचे गिरने की वजह का पता लगाया जा सकते।