पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमला, सगाई समारोह में जाते वक्त बदमाशों ने तानी पिस्टल, बाल-बाल बची जान

संक्षेप: हापुड़ में आयोजित सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला हो गया। सड़क किनारे खड़ी एक कार के पास खड़े तीन युवकों ने अचानक उनकी गाड़ी को रुकवाकर दो पिस्टल तान दी और हमला करने का प्रयास किया।

यूपी के हापुड़ के गांव हिरनपुरा में आयोजित सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला हो गया। सड़क किनारे खड़ी एक कार के पास खड़े तीन युवकों ने अचानक उनकी गाड़ी को रुकवाकर दो पिस्टल तान दी और हमला करने का प्रयास किया। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

पूर्व मंत्री मदन चौहान ने बताया कि हमले के दौरान उनकी जान बाल-बाल बची। इस दौरान उनके साथ मौजूद पर्सनल असिस्टेंट, सरकारी गनर और चालक भी सहम गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मदन चौहान ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कराने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।

वहीं, जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में जांच-पड़ताल शुरू की। साथ ही संदिग्धों की तलाश में दबिश दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी।