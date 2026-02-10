पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमला, सगाई समारोह में जाते वक्त बदमाशों ने तानी पिस्टल, बाल-बाल बची जान

Hindustan Hindi News
हापुड़ में आयोजित सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला हो गया। सड़क किनारे खड़ी एक कार के पास खड़े तीन युवकों ने अचानक उनकी गाड़ी को रुकवाकर दो पिस्टल तान दी और हमला करने का प्रयास किया।

Feb 10, 2026 06:02 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, हापुड़
यूपी के हापुड़ के गांव हिरनपुरा में आयोजित सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला हो गया। सड़क किनारे खड़ी एक कार के पास खड़े तीन युवकों ने अचानक उनकी गाड़ी को रुकवाकर दो पिस्टल तान दी और हमला करने का प्रयास किया। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

पूर्व मंत्री मदन चौहान ने बताया कि हमले के दौरान उनकी जान बाल-बाल बची। इस दौरान उनके साथ मौजूद पर्सनल असिस्टेंट, सरकारी गनर और चालक भी सहम गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मदन चौहान ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कराने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।

वहीं, जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में जांच-पड़ताल शुरू की। साथ ही संदिग्धों की तलाश में दबिश दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी।

सपा सरकार में रह चुके हैं मंत्री

गौरतलब है कि मदन चौहान वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इससे पहले वह समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ा था। राजनीतिक रूप से सक्रिय और चर्चित चेहरा होने के कारण इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस मामले सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि किसी गाड़ी से साइड लगने का मामला है, मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

