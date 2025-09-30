पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर लखनऊ जेल में हमला, बंदी ने रॉड से सिर पर किए वार

लखनऊ जिला कारागार में बंद सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर बंदी ने जेल में हमला कर दिया। बंदी ने पूर्व मंत्री को सिर पर रॉड से कई वार करके लहूलुहान कर दिया। सिर में गंभीर चोटें आई हैं।

लखनऊ जिला कारागार में बंद सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर बंदी ने जेल में हमला कर दिया। बंदी ने पूर्व मंत्री को सिर पर रॉड से कई वार करके लहूलुहान कर दिया। सिर में गंभीर चोटें आई हैं। गायत्री की चीखें सुनकर दूसरे बंदियों ने दौड़कर पीट रहे बंदी को दबोचा लिया। तब जाकर गायत्री ने राहत की सांस ली। मौके पर पहुंचे जेलकर्मी व डॉक्टर ने गायत्री के सिर से बह रहे खून को साफ कर उपचार किया। कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे जेल अधीक्षक व जेलर समेत दूसरे अधिकारी पहुंचे। हालत खतरे से बाहर होने पर गायत्री को जेल की एम्बुलेंस से केजीएमयू लाया गया हे। जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू कर दिया है। इस दौरान गायत्री की पत्नी और भारी संख्या में उनके समर्थक भी केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं।

गैंगरेप के मामले में जिला जेल में बंद सजायाफ्ता गायत्री प्रजापति को डायबिटीज, बीपी, गुर्दा, कमर दर्द समेत दूसरी बीमारियों के चलते लम्बे समय से जेल अस्पताल में रखा गया है। मंगलवार की शाम करीब साढ़े छह बजे गायत्री प्रजापति ने अस्पताल में साफ सफाई करने वाला बंदी विश्वास को पानी देने के लिये बुलाया। कुछ देर होने पर गायत्री ने उसे कुछ बोल दिया। इससे नाराज बंदी विश्वास ने पास में पड़ी रैक की एक छोटी लोहे की रॉड लेकर गायत्री के सिर में ताबड़तोड़ कई प्रहार कर दिये।

गायत्री जोर से चिलाते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन बंदी ने दोबारा रॉड से हमला कर गिरा दिया। हालांकि दूसरे बंदियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। वहां मौजूद जेलकर्मियों ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने गायत्री के सिर से बह रहे खून को साफ कराया। सिर पर चोटे के कई जख्म होने पर मरहम पट्टी की। हालांकि कोई टांके लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।