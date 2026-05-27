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पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर के बाहर बवाल, सपा के ही लोगों पर हमले का आरोप

Yogesh Yadav अमेठी चिंतामणि मिश्रा
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समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर मंगलवार की रात हमले की कोशिश की गई। घर के बाहर पहुंचकर कुछ लोगों ने गाली-गलौच की और हथियार लहराते हुुए परिजनों को जान से मारने की धमकी दी।

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर के बाहर बवाल, सपा के ही लोगों पर हमले का आरोप

UP News: यूपी के अमेठी में पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर नेता गायत्री प्रजापति के घर मंगलवार की रात हमले की कोशिश और बवाल का मामला सामने आया है। गायत्री की पत्नी महराजी इस समय सपा की विधायक हैं। खास बात यह है कि हमले का आरोप सपा के ही लोगों पर लगाया गया है। गायत्री प्रजापति के बेटे की तरफ से अमेठी कोतवाली में 11 नामजद और करीब दो दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। गायत्री प्रजापति लंबे समय से अवैध खनन और अन्य मामलों में जेल में हैं।

अमेठी की सपा विधायक और गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी का आवास विकास कॉलोनी में घर है। विधायक के बेटे अनुराग प्रजापति द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर के अनुसार मंगलवार रात करीब आठ बजे कई लोग स्कॉर्पियो और अन्य वाहनों से आवास विकास कॉलोनी स्थित उनके घर पर पहुंचे। घर के बाहर से ही तेज-तेज आवाजें लगाकर परिवार के लोगों को गाली देने लगे। परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं।

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मां का मोबाइल छीना, भतीजे से मारपीट

हंगामा सुनकर गायत्री प्रजापति के भतीजे सुरेंद्र प्रजापति और उनकी मां बाहर निकले और हंगामा कर रहे लोगों का मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे तो हमलावर उनसे भिड़ गए। हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और सुरेंद्र प्रजापति के साथ मारपीट की। हथियार दिखाते हुए पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बवाल बढ़ने लगा आसपास के लोग जुटने लगे तो हमलावार फरार हो गए।

सोशल मीडिया कमेंट बना कारण

घटना के पीछे सोशल मीडिया पर कमेंट को कारण बताया जा रहा है। हमला करने पहुंचे लोग भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गायत्री प्रसाद प्रजापति व उनके परिजनों को लेकर टिप्पणी की थी। इसके जवाब में विधायक समर्थकों की ओर से भी सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की गईं। इसी विवाद ने तूल पकड़ लिया और मामला हमले तक पहुंच गया।

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कई नामजद समेत दर्जनों पर एफआईआर

बेटे की तरफ से दी गई तहरीर में शेर बहादुर यादव, जय सिंह प्रताप यादव, मनु पाल, नरसिंह यादव, अनुराग यादव, बलराम यादव, बृजेश यादव, विपिन यादव, राजेश यादव, सौरभ यादव और शुभम यादव को नामजद करते हुए कई अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। घटना के बाद विधायक आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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