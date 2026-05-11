उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अंगद यादव को मिली पैरोल, आज बेटी की आएगी बारात

हाई कोर्ट ने मानवीय संवेदनाओं और पिता के कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए याची को 10 मई 2026 से 13 मई 2026 तक पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। प्रकरण की गंभीर प्रकृति, याची की लंबी निरुद्धता, पूर्व में समान राहत के प्रयासों के असफल होने के बावजूद कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह राहत दी।

UP News : आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अंगद यादव पैरोल पर रिहा किए गए हैं। 10 मई से 13 मई तक उनकी पैरोल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की है। सोमवार यानी 11 मई 2026 को उनकी बेटी की शादी है। अंगद यादव इस मौके पर मौजूद रहकर बारात का स्वागत और पिता के रूप में बेटी की शादी के दौरान की अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। इसके पहले इस साल मार्च महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंगद यादव की पैरोल याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि केवल बच्चों की शादी तय करने या रिश्ते खोजने के लिए किसी कैदी को पैरोल नहीं दी जा सकती।

पूर्व मंत्री अंगद यादव की बेटी की शादी सोमवार यानी 11 मई 2026 को निर्धारित है। माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मानवीय संवेदनाओं और पिता के कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए याची को 10 मई 2026 से 13 मई 2026 तक अभिरक्षा पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। प्रकरण की गंभीर प्रकृति, याची की लंबी निरुद्धता तथा पूर्व में समान राहत के प्रयासों के असफल होने के बावजूद अदालत ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह राहत दी है।

जानें पूरा मामला? अंगद यादव 1995 के हत्या के एक मामले में लखनऊ के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से सुनाई गई उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उनकी सजा के खिलाफ दायर अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा से खारिज की जा चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पहले अंगद यादव ने दो बार पैरोल की मांग की थी। पहली बार उन्होंने स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर पैरोल मांगी थी लेकिन सरकार ने कहा कि व्यक्तिगत इलाज के लिए पैरोल का नियम प्रावधान में नहीं है। दूसरी बार बेटे-बेटी की शादी तय कर सकने और खेती-बाड़ी का काम देख सकने के लिए उन्होंने 60 दिन की पैरोल मांगी थी। तब सरकार ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया था कि शादी की कोई निश्चित तारीख तय नहीं है। केवल रिश्ते तलाशने के लिए पैरोल नहीं दी जा सकती है। तब हाई कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही माना था। कोर्ट ने कहा था कि खेती के काम के लिए पैरोल तभी मिल सकती है जब कोई दूसरा विकल्प नहीं हो। जबकि याचिकाकर्ता के तीन व्यस्क बेटे मौजूद हैं जो यह काम संभाल सकते हैं।