मंदिर में वर्चस्व की जंग, पूर्व महंत के गुर्गों ने साधु-संतों को पीटा, 5 गिरफ्तार

मुरादाबाद में प्राचीन काली मंदिर के महंत की कुर्सी पर कब्जे का विवाद मारपीट और धमकी देने तक पहुंच गया। मंदिर से हटाए गए पूर्व महंत सज्जन गिरी ने अपने साथियों के साथ मंदिर परिसर में घुसकर मारपीट की। वर्तमान महंत की तहरीर पर पुलिस ने पांच को गिरफ्तार कर लिया।

UP News: यूपी के मुरादाबाद में प्राचीन सिद्धपीठ काली मंदिर के महंत की कुर्सी पर कब्जे का विवाद शनिवार को मारपीट और धमकी देने तक पहुंच गया। मंदिर से हटाए गए पूर्व महंत सज्जन गिरी ने अपने साथियों के साथ मंदिर परिसर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। वर्तमान महंत की तहरीर पर पुलिस ने सात नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं, रविवार को लालबाग चौकी प्रभारी की टीम ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी को आर्म्स एक्ट में जेल भेज दिया।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि दिल्ली के लाल किला कोतवाली क्षेत्र हनुमान मंदिर निवासी महंत कंचन गिरी ने तहरीर देकर बताया कि श्रीपंच दसनाम जूना अखाड़ा ने उन्हें प्राचीन सिद्धपीठ काली माता मंदिर का महंत नियुक्त किया है। वर्तमान में वह मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं। महंत कंचन गिरी के अनुसार 15 अगस्त को सुबह करीब 11:30 बजे मंदिर से निष्कासित किए जा चुके लखनऊ के बंथरा कस्बा निवासी पूर्व महंत सज्जन गिरी, पवन गिरी, अमन सिंह, चालक अनुराग सिंह, सज्जन गिरी का भतीजा विशाल सिंह, अभय सिंह और आर्यन सिंह काली माता मंदिर में घुस आए। सभी ने मंदिर पर मौजूद महंत विनय गिरी के साथ मारपीट की और सीसीटीवी और डीवीआर को तोड़ दिया।

आरोपियों ने मंदिर में मौजूद संतों-महंतों के साथ लाठी-डंडे से मारपीट की। आरोपियों की हरकत से मंत विनय गिरी और महंत महाकाल गिरी घबरा गए। उसी दौरान सज्जन सिंह का भतीजा विशाल सिंह ने हमला करने की कोशिश की। मंदिर के अन्य संतों महंतों और मोहल्ले के लोगों ने पहुंच कर किसी तरह सभी को बचाया।

अप्रैल में हटाए थे पूर्व महंत सज्जन गिरी लालबाग स्थित प्राचीन सिद्धपीठ काली माता मंदिर में बीते नौ अप्रैल को मंदिर पर अधिकार रखने वाले श्रीपंच दसनाम जूना अखाड़ा ने महंत सज्जन गिरी को और नौदेवी मंदिर के महंत राम गिरी को अनैतिक कार्यों में लिप्तता के कारण यहां से हटा दिया था। दोनों को प्रयागराज ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में महंत सज्जन गिरी के भतीजे विशाल सिंह और अन्य लोगों ने संतों की टीम पर हमला कर दिया था। आरोप है कि उसी समय से सज्जन गिरी लगातार इस मंदिर पर दोराबा अधिकार करना चाहता है।

मंदिर में लगातार बदले जा रहे महंत प्राचीन काली माता मंदिर से सज्जन गिरी को हटाए जाने के बाद से वहां स्थायी रूप से महंत टिक नहीं पा रहे हैं। उसके बाद से कई महंत बदल दिए गए। दरअसल 9 अप्रैल को सज्जन गिरी और रामगिरी को हटाने के बाद महंत महाकाल गिरि को काली माता मंदिर और हितेश्वर गिरि को सिद्धपीठ मंदिर का महंत बनाया गया। वशिष्ठ गिरि और इच्छा गिरि को पुजारी बनाया गया था। इसके कुछ दिन बाद ही महाकाल गिरि और इच्छा गिरि को कानपुर आनंदेश्वर मठ भेज दिया गया। उनके स्थान पर अखाड़े से महादेवानंद गिरि और आनंदेश्वर गिरि को नियुक्त किया गया। हितेश्वर गिरि को प्राचीन सिद्धपीठ तो आनंदेश्वर गिरि को काली माता मंदिर महंत बनाया गया। जबकि महादेवानंद गिरि को श्रीराम गंगा मंदिर में महंत बनाया गया था।