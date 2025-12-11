इस जेल की हाई सिक्यूरिटी बैरक में रखे गए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, एक दिन पहले हुए थे गिरफ्तार

संक्षेप: लखनऊ निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट खरीदा था। इसमें नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया।

धोखाधड़ी के मामले में एक दिन पहले गिरफ्तार हुए यूपी के पूर्व चर्चित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल की हाई सिक्यूरिटी बैरक में रखा गया है। चिकित्सकों की टीम ने उनकी स्वास्थ्य जांच की और अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने उनकी बैरक का निरीक्षण किया।

लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट खरीदा था। इसमें नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में केस दर्ज हुआ था। साथ ही सदर कोतवाली में भी एक केस दर्ज किया गया था। एसआईटी की जांच के बाद उन्हें बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जिला कारागार देवरिया की हाई सिक्यूरिटी बैरक में उन्हें रखा गया है।