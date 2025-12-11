Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
इस जेल की हाई सिक्यूरिटी बैरक में रखे गए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, एक दिन पहले हुए थे गिरफ्तार

इस जेल की हाई सिक्यूरिटी बैरक में रखे गए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, एक दिन पहले हुए थे गिरफ्तार

लखनऊ निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट खरीदा था। इसमें नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया।

Dec 11, 2025 08:30 pm IST देवरिया
धोखाधड़ी के मामले में एक दिन पहले गिरफ्तार हुए यूपी के पूर्व चर्चित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल की हाई सिक्यूरिटी बैरक में रखा गया है। चिकित्सकों की टीम ने उनकी स्वास्थ्य जांच की और अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने उनकी बैरक का निरीक्षण किया।

लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट खरीदा था। इसमें नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में केस दर्ज हुआ था। साथ ही सदर कोतवाली में भी एक केस दर्ज किया गया था। एसआईटी की जांच के बाद उन्हें बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जिला कारागार देवरिया की हाई सिक्यूरिटी बैरक में उन्हें रखा गया है।

जेल सूत्रों का कहना है कि रात को जेल पहुंचने के बाद उन्हें चाय और भोजन दिया गया। उन्होंने केवल डेढ़ रोटी खाई। बहुत देर तक बैठे रहे। लगभग 10 बजे रात को लेटे तो, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात वह करवट बदलते रहे। बताया गया कि मच्छरों के कारण वह सो नहीं पा रहे थे। गुरुवार सुबह पांच बजे उठकर वह बैरक में ही टहले और काफी उदास दिखे। सुबह चाय पीने के बाद फिर आराम करने लगे। बताया जा रहा है कि उनकी बैरक के आसपास सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जेल प्रशासन की मानें तो सुरक्षा के लिहाज से ही उन्हें हाई सिक्यूरिटी बैरक में अकेले रखा गया है।

