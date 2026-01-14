पूर्व IPS का टूथपेस्ट गायब, रुपए भी मिले कम; कोर्ट ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट

संक्षेप: औद्योगिक प्लाट आवंटन में धोखाधड़ी करने के मामले में 10 दिसंबर को पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। इस समय वह जेल में है। इस बीच रामपुर कारखाना के हरपुर के रहने वाले भीमसेन राव ने सीजेएम न्यायालय में याचिका के लिए आवेदन पत्र मंगलवार को दिया।

धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार और यूपी की देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से जुड़ा एक और नया मामला सामने आया है। गिरफ्तारी के दौरान कब्जे में लिए गए टूथपेस्ट व रुपये गायब होने की बात सामने आने के बाद खलबली मच गई है। इस मामले में सीजेएम न्यायालय में याचिका के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। सीजेएम न्यायालय ने इस मामले में 23 जनवरी तक कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट तलब किया है।

औद्योगिक प्लाट आवंटन में धोखाधड़ी करने के मामले में 10 दिसंबर को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। इस समय वह जेल में है। इस बीच रामपुर कारखाना के हरपुर के रहने वाले भीमसेन राव ने सीजेएम न्यायालय में याचिका के लिए आवेदन पत्र मंगलवार को दिया। जिसमें उन्होंने कहा है कि वह पूर्व आईपीएस अधिकारी के पैरवीकार हैं। दौरान गिरफ्तारी अमिताभ ठाकुर के सामानों को कोतवाली पुलिस द्वारा जब्त कर अपनी कस्टडी में रखा गया था, जिसको अतुल कुमार के पक्ष में अवमुक्त किया गया था। इसकी जानकारी अमिताभ ठाकुर को देने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके दो मोबाइल में पिन लॉक था, कोतवाली पुलिस द्वारा 42 हजार रुपये, एक टूथपेस्ट भी लिया गया था। लेकिन सामानों को अवमुक्त करने के दौरान 42 हजार की जगह 7208 रुपये ही दिया गया, टूथपेस्ट नहीं दिया गया। साथ ही एक मोाबइल का पासवर्ड तोड़ दिया गया है। इस मामले में रिपोर्ट मांग कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

जमानत याचिका दाखिल उधर, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका भी सोमवार को जिला जज के न्यायालय में दाखिल की गई है। 17 जनवरी को उसमें तारीख लगी है। जमानत याचिका पर उसी दिन सुनवाई होगी। उधर पत्नी नतून ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख 17 जनवरी ही निर्धारित की गई है। लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। प्लाट खरीदने के दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी व पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में केस दर्ज हुआ था। 10 दिसंबर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से वह जेल भेज दिए गए।