अमिताभ ठाकुर की तबीयत में सुधार, पीजीआई से डिस्चार्ज के बाद देवरिया जेल लाए गए
धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की तबीयत में सुधार होने के बाद शुक्रवार को पीजीआई से डिस्चार्ज हो गए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जिला कारागार देवरिया लाया गया।
शाम करीब साढ़े सात बजे वे जिला कारागार पहुंचे।लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। प्लाट खरीदने के दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी व पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में केस दर्ज हुआ था।
10 दिसंबर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से वह जेल भेज दिए गए। 6 जनवरी की रात अचानक उनकी तबीयत जेल में बिगड़ गई और फिर उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज, बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर पहुंचाया गया। जहां से बुधवार की रात पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया गया। पीजीआई में इलाज के बाद सेहत में सुधार होने पर शुक्रवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वह देवरिया लाए गए। शाम करीब साढ़े सात बजे जिला कारागार पहुंचे अमिताभ ठाकुर हाथ में एक फाइल लिए हुए थे।
पूर्व आईपीएस अभिताभ ठाकुर को मिली जमानत
वहीं दूसरी ओर वाराणसी जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट से शुक्रवार को आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जमानत मिल गई। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में हिंदू युवा वाहिनी के नेता अम्बरीष सिंह ‘भोला’ ने केस दर्ज कराया था। बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनुज यादव ने पैरवी की। तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कफ सिरप तस्करी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। प्रकरण के अनुसार बड़ी पियरी निवासी हिंदू युवा वाहिनी के नेता अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए थे। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप तस्करी मामले में बिना किसी साक्ष्य उनकी संलिप्तता बताई गई थी। जिससे उनकी सामाजिक छवि धूमिल हुई। इस मामले में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर समेत उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य को भी आरोपी बनाया है।