पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को एक मामले में जमानत मिली, दूसरे में वारंट बी तामील; क्या हो पाएगी रिहाई?

संक्षेप:

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका जिला जज धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने मंजूर कर ली। लेकिन लखनऊ में दर्ज एक अन्य मामले में अमिताभ ठाकुर को वारंट बी तामील कराया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अभी पूर्व आईपीएस की रिहाई नहीं हो सकेगी।

Jan 19, 2026 10:15 pm IST
धोखाधड़ी मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका सोमवार को जिला जज धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने मंजूर कर ली। वहीं, लखनऊ में दर्ज एक अन्य मामले में अमिताभ ठाकुर को वारंट बी तामील कराया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अभी पूर्व आईपीएस की रिहाई नहीं हो सकेगी। उधर, पूर्व आईपीएस की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उनके हाई कोर्ट का रुख करने की संभावना है।

लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। आरोप है कि प्लाट खरीदने के दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में 10 दिसंबर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर देवरिया जेल भेज दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी की तरफ से जिला जज की अदालत में दाखिल जमानत अर्जी पर सोमवार को लगभग डेढ़ घंटे तक सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने जमकर बहस किया। जिला जज ने पूर्व आईपीएस अधिकारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। एक-एक लाख के व्यक्तिगत बंध पत्र पर यह जमानत मिली है। वहीं कोर्ट ने उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है।

वारंट बी से बढ़ी मुश्किल

अमिताभ ठाकुर को लखनऊ के गोमती नगर थाने से वारंट बी के मामले में लखनऊ तलब किया गया है। ऐसे में अगर अमिताभ ठाकुर की रिहाई जेल से होती भी है तो उन्हें पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ जेल भेजा जाएगा, क्योंकि उनका वारंट बी जिला कारागार व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्राप्त हो चुका है।

जमानत में यह रखी गई है शर्त

जमानत आदेश में यह भी कहा गया है कि वह किसी को धमकाएंगे नहीं, विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थिति होना होगा। स्थान बदलने पर उन्हें इसकी जानकारी न्यायालय को देनी होगी।

6 जनवरी को सीजेएम न्यायालय ने जमानत की थी खारिज

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पहले सीजेएम न्यायालय में दाखिल की गई। 6 जनवरी को सीजेएम न्यायालय में कई घंटे तक बहस हुई। इसके बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उसी रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें पीजीआई तक जाना पड़ा। पीजीआई से लौटने के बाद उनके अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।

तीन दिन पहले ही जेल में मिली थी धमकी

पूर्व आईपीएस अधिकारी के हाईसिक्योरिटी बैरक के बाहर जान से मारने की धमकी भरा एक पत्र मिला था। इसके बाद उनकी सुरक्षा जेल में बढ़ा दी गई थी। अभी इस मामले की जांच जेल प्रशासन की तरफ से चल ही रही है।

