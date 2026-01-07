Hindustan Hindi News
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की हालत नाजुक, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर

संक्षेप:

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की हालत नाजुक होने के कारण गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। देवरिया जेल में सीने में दर्द के बाद मंगलवार देर रात पहले वहीं के मेडिकल कॉलेज फिर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया था। यहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था।

Jan 07, 2026 09:39 pm ISTYogesh Yadav गोरखपुर/देवरिया, हिटी
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से सुपर स्पेशियलिटी संस्थान लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सीने में दर्द और सांस लेने में समस्या होने पर मंगलवार देर रात उन्हें गोरखपुर लाया गया था। करीब 18 घंटे वह यहां भर्ती रहे। इस दौरान मेडिसिन विभाग और कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया। इसके बाद रेफर करने का फैसला लिया गया।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी मामले में 10 दिसंबर से देवरिया जेल में बंद हैं। मंगलवार को सीजेएम अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। बताया जा रहा है कि रात साढ़े 11 बजे उनकी तबीयत जेल में अचानक खराब हो गई। उन्होंने सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की। चिकित्सक ने जांच की और महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज भेजा।

रात करीब 11:30 बजे उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। फिजीशियन डॉ. विजय गुप्ता ने बताया कि उनकी ईसीजी कराई गई। हार्टअटैक के लक्षण दिखे। इस पर खून पतला करने वाला इंजेक्शन दिया गया। कुछ देर तक निगरानी में रखने के बाद रात 12.35 बजे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया गया।

रात में 1.57 बजे उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. राजकिशोर सिंह की अगुवाई डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू किया। बताया जाता है कि 18 घंटे के अंदर दो बार ईसीजी किया गया। दोनों बार उनके दिल के बाएं हिस्से में गड़बड़ी मिली। इस स्थिति ने चिकित्सकों को चिंतित कर दिया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आशुतोष की निगरानी में ईको कराया गया।

रिपोर्ट सामान्य मिली। दूसरी बार ईसीजी की रिपोर्ट में बदलाव मिलने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर करने का फैसला किया। इससे पहले उन्हें रेफर करने को लेकर असमंजस की स्थिति रही। तीन बार रेफरल लेटर बना। इससे पहले ईको के दौरान मरीज के साथ अंदर जाने को लेकर डॉक्टरों की पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई।

दिल और फेफड़े के मरीज हैं पूर्व आईपीएस

डॉ. राजकिशोर सिंह ने बताया कि ईसीजी में दिल के बाएं तरफ के हिस्से में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। इसके अलावा वह दमा के भी मरीज हैं। वह इनहेलर का प्रयोग करते हैं। वर्ष 2012 से दिल का इलाज उनका चल रहा है। उनके मुताबकि मरीज ने बताया कि बीते कुछ दिनों से उन्होंने दिल की दवाओं का सेवन बंद कर दिया था। इस वजह से यह दिक्कत हुई है।

मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रोका

बीआरडी मेडिकल कालेज में बुधवार शाम हाईवोल्टेज ड्रामा चला। बुधवार की शाम करीब सवा छह बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी थे। वह मेडिसिन आईसीयू में बेड संख्या आठ पर भर्ती पूर्व आईपीएस से मुलाकात करने की जिद पर अड़े रहे। इस सूचना पर गुलरिहा, शाहपुर, पिपराइच, गोरखनाथ थाने से फोर्स पहुंच गई। पहले तो पुलिस ने उन्हें नेहरू अस्पताल में एंट्री करने से रोका। वहां धक्का-मुक्की हुई। इसके बाद वह मेडिसिन वार्ड तक पहुंचने में कामयाब रहे। वहां पुलिस का सख्त घेरा था, जिसे कांग्रेसी तोड़ नहीं पाए। पुलिस ने वार्ड के गेट पर ताला जड़ दिया।

पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि किसी को भी पूर्व आईपीएस से मिलने की अनुमति नहीं है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पूर्व आईपीएस से अमानवीय व्यवहार कर रही है। वह ईमानदार अधिकारी रहे। उनकी जान को खतरा है। कोडीनयुक्त कफ सिरप की बात उठाने वाले पूर्व आईपीएस के साथ गलत हो रहा है। प्रदेश सरकार की मानवता खत्म है। उन्हें जेल में प्रताड़ित किया गया। उन्हें तन्हाई बैरक में डाल दिया गया। उनके साथ कोई घटना होगी तो उसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी।