Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFormer IPS Amitabh Thakur on hunger strike in Deoria jail, which CCTV footage is he insisting on?
जेल में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का आमरण अनशन, किस सीसीटीवी फुटेज के लिए अड़े?

जेल में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का आमरण अनशन, किस सीसीटीवी फुटेज के लिए अड़े?

संक्षेप:

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में गुरुवार की शाम से आमरण अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि शाहजहांपुर में गिरफ्तारी के दौरान व सदर कोतवाली में रखने के दौरान का सीसीटीवी फुटेज उन्हें उपलब्ध कराया जाए।

Jan 02, 2026 05:31 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे देवरिया के पूर्व एसपी अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में गुरुवार की शाम से आमरण अनशन पर हैं। शुक्रवार को देवरिया सीजेएम न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह बातें बताई। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में गिरफ्तारी के दौरान व सदर कोतवाली में रखने के दौरान का सीसीटीवी फुटेज उन्हें उपलब्ध कराया जाए, इसी के लिए वह आमरण अनशन किए हैं। आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। प्लाट खरीदने के दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी व पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में केस दर्ज हुआ था। इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। बाद में इस मामले में देवरिया सदर कोतवाली में भी केस दर्ज हो गया। 10 दिसंबर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से वह जेल भेज दिए गए। अमिताभ ठाकुर की जमानत के लिए अधिवक्ता प्रवीन दुबे व अभिषेक शर्मा की तरफ से याचिका दायर की गई है। जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई थी।

ये भी पढ़ें:3 जिलों के ARTO सस्पेंड, रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद योगी की सख्ती पर ऐक्शन
ये भी पढ़ें:LDA की 4 आवासीय योजनाओं से लोगों को मिलेगी छत, लखनऊ में घर का सपना पूरा होगा

दोपहर बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें सीजेएम न्यायालय लाया गया था। न्यायालय से जेल जाते समय पूर्व आईपीएस अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि वह गुरुवार से जेल में आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान व सदर कोतवाली में रखने के दौरान का सीसी फुटेज मांगा है, लेकिन उन्हें दिया नहीं जा रहा है। इसलिए वह आमरण अनशन पर हैं। जब तक उन्हें यह साक्ष्य नहीं दिए जाएंगे, तब तक वह आमरण अनशन पर रहेंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today IPS अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |