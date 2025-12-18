पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को फंसा रही सरकार, जेल में मिलने पहुंचे अजय राय बोले-कांग्रेस लड़ेगी लड़ाई

संक्षेप: पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को सरकार फंसा रही है। जेल में अमिताभ से मुलाकात के बाद ये बातें अजय राय ने कहीं। अजय राय ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को देवरिया पहुंचे। उन्होंने जिला कारागार में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की। इसके बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर गलत तरीके से प्रदेश सरकार अमिताभ ठाकुर को फंसा रही है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस अमिताभ ठाकुर के साथ खड़ी है। उनके लिए लड़ाई लड़ेगी।

लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। प्लाट खरीदने के दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी व पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में केस दर्ज हुआ था।

करीब आधे घंटे की मुलाकात रही 10 दिसंबर को दिल्ली जाते समय शाहजहांपुर के समीप से ट्रेन से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। तभी से वे जिला कारागार में बंद हैं। गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को देखते हुए जेल के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। करीब 12:00 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिला कारागार पहुंचे। उन्होंने जेल के अंदर जाकर अमिताभ ठाकुर से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। इसके बाद बाहर निकल कर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि अमिताभ ठाकुर को गलत तरीके से पुराने मामलों में फंसा कर प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ाई लड़ाई लड़ेगी। इससे पहले अमिताभ ठाकुर भी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं। कोर्ट जाते समय अमिताभ ने पुलिस के व्यवहार पर भी सवाल उठाया था।