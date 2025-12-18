Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFormer IPS Amitabh Thakur being framed by the government, says Ajay Rai after met him in jail; Congress will fight
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को फंसा रही सरकार, जेल में मिलने पहुंचे अजय राय बोले-कांग्रेस लड़ेगी लड़ाई

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को फंसा रही सरकार, जेल में मिलने पहुंचे अजय राय बोले-कांग्रेस लड़ेगी लड़ाई

संक्षेप:

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को सरकार फंसा रही है। जेल में अमिताभ से मुलाकात के बाद ये बातें अजय राय ने कहीं। अजय राय ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

Dec 18, 2025 02:39 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को देवरिया पहुंचे। उन्होंने जिला कारागार में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की। इसके बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर गलत तरीके से प्रदेश सरकार अमिताभ ठाकुर को फंसा रही है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस अमिताभ ठाकुर के साथ खड़ी है। उनके लिए लड़ाई लड़ेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। प्लाट खरीदने के दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी व पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में केस दर्ज हुआ था।

करीब आधे घंटे की मुलाकात रही

10 दिसंबर को दिल्ली जाते समय शाहजहांपुर के समीप से ट्रेन से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। तभी से वे जिला कारागार में बंद हैं। गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को देखते हुए जेल के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। करीब 12:00 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिला कारागार पहुंचे। उन्होंने जेल के अंदर जाकर अमिताभ ठाकुर से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। इसके बाद बाहर निकल कर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि अमिताभ ठाकुर को गलत तरीके से पुराने मामलों में फंसा कर प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ाई लड़ाई लड़ेगी। इससे पहले अमिताभ ठाकुर भी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं। कोर्ट जाते समय अमिताभ ने पुलिस के व्यवहार पर भी सवाल उठाया था।

ये भी पढ़ें:पूर्व IG अमिताभ ठाकुर को धकियाते कोर्ट ले गई पुलिस, ट्रेन से हुई थी गिरफ्तारी

अमिताभ पेशी के लिए वाराणसी रवाना किए गए

देवरिया जेल से अमिताभ ठाकुर को पेशी पर वाराणसी रवाना किया गया। चौक थाने में हियुवा नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने केस दर्ज कराया है। कफ सिरप की तस्करी मामले में फेक वीडियो वायरल कर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। अमिताभ आज केंद्रीय कारागार वाराणसी में रखे जाएंगे। शुक्रवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किए जाएंगे, फिर देवरिया जेल ले जाया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Ajay Rai Congress
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |