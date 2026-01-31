पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती, अचानक सामने आई ये तकलीफ

संक्षेप: लखनऊ के रहने वाले पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में 10 दिसंबर से बंद हैं। जिला जज की अदालत से उनको जमानत भी मिल गई है, लेकिन अभी तक जमानतदारों के कागजात जमा नहीं किए गए हैं। अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि सुबह उनको दिक्कत हुई।

धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शनिवार की सुबह तबीयत बिगड़ गई। अपेंडिक्स की शिकायत के बाद उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज के वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की टीम उपचार कर रही है।

लखनऊ के रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में 10 दिसंबर से बंद हैं। जिला जज की अदालत से उनको जमानत भी मिल गई है, लेकिन अभी तक जमानतदारों के कागजात जमा नहीं किए गए हैं। अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि सुबह उनको दिक्कत हुई। जिसके बाद जेल के चिकित्सक ने जांच की और फिर उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज भेज दिया गया। उन्हें अपेंडिक्स की शिकायत है। उन्हें वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार हो रहा है। चिकित्सकों की टीम उनकी जांच और उपचार कर रही है।

जेल से बाहर आने का अमिताभ ठाकुर का रास्ता हुआ साफ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत 12 दिन पहले ही जिला जज की अदालत में मंजूर हो चुकी है। इस बीच लखनऊ मे दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय से वारंट बी जारी हो गया था। 30 जनवरी को लखनऊ की अदालत ने वारंट बी खारिज कर दिया है। ऐसे में देवरिया जेल से पूर्व आईपीएस का बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। हालांकि अभी भी जमानतदारों के कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी का कहना है कि एक से दो दिनों में जमानतदारों के कागजात न्यायालय में दाखिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद सत्यापन और अन्य काम होंगे।