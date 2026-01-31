Hindustan Hindi News
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती, अचानक सामने आई ये तकलीफ

संक्षेप:

लखनऊ के रहने वाले पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में 10 दिसंबर से बंद हैं। जिला जज की अदालत से उनको जमानत भी मिल गई है, लेकिन अभी तक जमानतदारों के कागजात जमा नहीं किए गए हैं। अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि सुबह उनको दिक्कत हुई।

Jan 31, 2026 03:23 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शनिवार की सुबह तबीयत बिगड़ गई। अपेंडिक्स की शिकायत के बाद उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज के वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की टीम उपचार कर रही है।

लखनऊ के रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में 10 दिसंबर से बंद हैं। जिला जज की अदालत से उनको जमानत भी मिल गई है, लेकिन अभी तक जमानतदारों के कागजात जमा नहीं किए गए हैं। अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि सुबह उनको दिक्कत हुई। जिसके बाद जेल के चिकित्सक ने जांच की और फिर उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज भेज दिया गया। उन्हें अपेंडिक्स की शिकायत है। उन्हें वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार हो रहा है। चिकित्सकों की टीम उनकी जांच और उपचार कर रही है।

जेल से बाहर आने का अमिताभ ठाकुर का रास्ता हुआ साफ

धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत 12 दिन पहले ही जिला जज की अदालत में मंजूर हो चुकी है। इस बीच लखनऊ मे दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय से वारंट बी जारी हो गया था। 30 जनवरी को लखनऊ की अदालत ने वारंट बी खारिज कर दिया है। ऐसे में देवरिया जेल से पूर्व आईपीएस का बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। हालांकि अभी भी जमानतदारों के कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी का कहना है कि एक से दो दिनों में जमानतदारों के कागजात न्यायालय में दाखिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद सत्यापन और अन्य काम होंगे।

कल सेहत की जांच में सब सामान्य था

अमिताभ ठाकुर की सेहत पर जेल प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है। शु्क्रवार को भी चिकित्सकों की टीम ने जांच की गई थी। तब सब कुछ सामान्य पाया गया। इसके पहले 28 जनवरी को उनकी तबीयत जेल में अचानक खराब हो गई थी। जिसके बाद उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया था। जांच के बाद वह फिर से जेल चले गए थे। इसके बाद उन्हें हाईसिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। जेल सूत्रों की माने तो जेल में स्वास्थ्य टीम लगातार उनका चेकअप कर रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
