पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को धकियाते हुए कोर्ट ले गई पुलिस, आधी रात ट्रेन से हुई थी गिरफ्तारी

संक्षेप: आधी रात ट्रेन से गिरफ्तार पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को पुलिस धकियाते हुए कोर्ट ले गई। सीजेएम मंजू कुमारी की अदालत में पेश किया। पुलिस अमिताभ ठाकुर को धकियाते हुए कोर्ट ले गई। पेशी पर जाते समय अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से कहा कि मेरी प्राणों की रक्षा की जाए, यही कोर्ट से गुहार करुंगा।

पूर्व आईजी और आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने मंगलवार देर रात ट्रेन से गिरफ्तार कर बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा में सीजेएम मंजू कुमारी की कोर्ट में पेश किया। पुलिस अमिताभ ठाकुर को धकियाते हुए कोर्ट ले गई। पेशी पर जाते समय अमिताभ ठाकुर ने नाराज़गी जताई और मीडिया से कहा कि मेरी प्राणों की रक्षा की जाए, यही कोर्ट से गुहार करुंगा। बुधवार सुबह अमिताभ ठाकुर को पुलिस देवरिया लेकर पहुंची, जहां उन्हें कोतवाली में करीब एक घंटे तक पूछताछ के लिए रखा गया। इसके बाद उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को चलती ट्रेन से मंगलवार देर रात सीतापुर-शाजहांपुर बार्डर से एसआईटी और लखनऊ कमिश्नरेट की तालकटोरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 1999 में एसपी रहते हुए अमिताभ ठाकुर ने देवरिया औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा था। इसी मामले में धोखाधड़ी का केस सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में दर्ज किया गया था। उसी केस के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी की सूचना तालकटोरा थाना प्रभारी कुलदीप कुमार दुबे ने बुधवार सुबह फोन कर अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की जानकारी वायरल हो गई।