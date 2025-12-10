पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को धकियाते हुए कोर्ट ले गई पुलिस, आधी रात ट्रेन से हुई थी गिरफ्तारी

Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFormer IG Amitabh Thakur was pushed to court by police; he was arrested in midnight from train
Dec 10, 2025 04:02 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
पूर्व आईजी और आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने मंगलवार देर रात ट्रेन से गिरफ्तार कर बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा में सीजेएम मंजू कुमारी की कोर्ट में पेश किया। पुलिस अमिताभ ठाकुर को धकियाते हुए कोर्ट ले गई। पेशी पर जाते समय अमिताभ ठाकुर ने नाराज़गी जताई और मीडिया से कहा कि मेरी प्राणों की रक्षा की जाए, यही कोर्ट से गुहार करुंगा। बुधवार सुबह अमिताभ ठाकुर को पुलिस देवरिया लेकर पहुंची, जहां उन्हें कोतवाली में करीब एक घंटे तक पूछताछ के लिए रखा गया। इसके बाद उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को चलती ट्रेन से मंगलवार देर रात सीतापुर-शाजहांपुर बार्डर से एसआईटी और लखनऊ कमिश्नरेट की तालकटोरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 1999 में एसपी रहते हुए अमिताभ ठाकुर ने देवरिया औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा था। इसी मामले में धोखाधड़ी का केस सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में दर्ज किया गया था। उसी केस के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी की सूचना तालकटोरा थाना प्रभारी कुलदीप कुमार दुबे ने बुधवार सुबह फोन कर अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की जानकारी वायरल हो गई।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि अमिताभ ठाकुर जब देविरया में एसपी थे। उस समय उन्होंने कोई जमीन ली थी। उस मामले में उनके खिलाफ वहां धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। उधर, तालकटोरा थाने में भी कुछ दिन पूर्व धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार रात वह लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। इसकी सूचना पर एसआईटी और तालकटोरा पुलिस को हुई। टीमें लोकेशन के आधार पर सीतापुर-शाहजहांपुर बार्डर पर पहुंची। वहां उन्हें ट्रेन से उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
