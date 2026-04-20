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पूर्व IAS बीएन सिंह लड़ेंगे चुनाव! बोले- मौका मिला तो पश्चिमी यूपी से लडूंगा, बिल्डरों पर NSA लगाने से चर्चा में आए थे

Apr 20, 2026 03:17 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी के तेज तर्रार आईएएस रहे बीएन सिंह जल्द सियासी पारी का आगाज कर सकते हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होने कहा कि अगर मौका मिला तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। पश्चिमी यूपी में सिकंदराबाद से गाजियाबाद तक कहीं भी मौका मिला तो लडूंगा। 

पूर्व IAS बीएन सिंह लड़ेंगे चुनाव! बोले- मौका मिला तो पश्चिमी यूपी से लडूंगा, बिल्डरों पर NSA लगाने से चर्चा में आए थे

यूपी के चर्चित अफसरों में शुमार रहे पूर्व आईएएस बीएन सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। एक पॉडकास्ट में उन्होने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। पश्चिमी यूपी में सिकंदराबाद से गाजियाबद तक कहीं से भी मौका मिलेगा तो लडूंगा। और नहीं मिला तो अपना बेसिक काम तो करूंगा ही। हालांकि किस पार्टी से लड़ेंगे। इसका खुलासा उन्होने नहीं किया है। आपको बता दें बीते साल 2025 में वे सचिव, सामान्य प्रशासन के पद से रिटायर हुए थे। बीएन सिंह तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे। जब उन्होने देश में पहली बार बिल्डरों पर एनएसए लगाया था।

सख्त फैसलों के लिए चर्चित रहे बीएन सिंह

बृजेश नारायण सिंह का प्रशासनिक करियर सख्त फैसलों और बड़े पैमाने पर प्रभावी कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने सेवाकाल में बिल्डर-माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सरकारी तंत्र की ताकत का स्पष्ट संदेश दिया। 10 जनवरी 1994 को मथुरा में पीसीएस अधिकारी के रूप में अपनी पहली तैनाती के साथ उन्होंने प्रशासनिक यात्रा शुरू की। अलग-अलग जिलों में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए, जो शासन के लिए उदाहरण बने।

देश में सबसे तेज भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कराई

कोविड-19 काल में उन्होंने 28 दिन के वेतन युक्त अवकाश और एक माह के किराया माफी जैसे आदेश जारी कर राहत पहुंचाई। जेवर एयरपोर्ट परियोजना के पहले चरण में जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराना उनकी बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहा, जो देश के सबसे तेज अधिग्रहणों में गिना गया। फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र में 960 एकड़ की अवैध लीज का खुलासा कर 22 लोगों को निलंबित कराया। बागपत में मतदान केंद्रों के अंदर वीडियो कैमरा लगाने की पहल की, जिसने आगे चलकर सीसीटीवी व्यवस्था की नींव रखी।

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3,500 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिलाया

गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी (2017–2020) रहते हुए उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपये किसानों को दिलवाए। देश में पहली बार 11 गंभीर मामलों में तीन बिल्डरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाया गया। अवैध रेत खनन के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई और गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर कुर्की कराई गई।

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परिवहन आयुक्त रहते कई नवाचार किए

2019 में नोएडा में पहली बार सर्किल रेट में कटौती लागू की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि पर मियावाकी पद्धति का पहला प्रयोग भी कराया गया। परिवहन आयुक्त के रूप में उन्होंने कई नवाचार किए—10 करोड़ का एनालिसिस हब, एआई आधारित रोड सेफ्टी पायलट, 1.5 लाख जन सुविधा केंद्रों के जरिए 45 फेसलेस सेवाएं, स्मार्ट कार्ड आरसी, “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान, रिकॉर्ड राजस्व संग्रह और ईवी सब्सिडी वितरण। इसके अलावा परिवहन विभाग में पहली बार व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत भी कराई। कुल मिलाकर, बृजेश नारायण सिंह का कार्यकाल प्रशासनिक सख्ती और बड़े स्तर पर जनहित कार्यों के लिए जाना जाता है। और अब उन्होने सियासत में कूदने की इच्छा जाहिर की है।

sandeep

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