पूर्व IAS मोहिंदर सिंह का खुल गया खजाना, घर-दफ्तर सील; 43 करोड़ के हीरे और नगदी मिली

Home and office of former IAS sealed: पूर्व आईएएस मोहिन्‍दर सिंह का खजाना खुल गया है। शारदा एक्सपोर्ट और इनके साझीदार हैसिंडा प्रोजेक्ट्स की लोटस-300 आवासीय परियोजना में 426 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े में मोहिन्दर सिंह और पांच कारोबारियों का घर और आफिस सील कर दिया गया है। इनके ठिकानों पर दो दिन चली छापे की कार्रवाई में 43 करोड़ रुपये के हीरे-जवाहरात और नगदी मिली। ईडी ने आधिकारिक तौर पर दी जानकारी में यह भी बताया कि इस कार्रवाई में 29 करोड़ रुपये के हीरे और सोने के जेवर मिले हैं। करोड़ों की बेनामी सम्पत्तियों के मिले दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अरबों की सम्पत्ति मोहिन्दर सिंह और उनके सम्पर्क में रहने वाले कारोबारियों के पास है।