फर्जी दस्तावेजों के जरिए निकालता था हेल्थ इंश्योरेंस के रुपए, हॉस्पिटल का पूर्व मैनेजर गिरफ्तार

Sat, 8 Nov 2025 06:55 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की पुलिस ने शुक्रवार को एक ऐसे वांछित को गिरफ्तार किया, जो फर्जी दस्तावेजों और कूटरचित खातों के जरिए बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस के रुपए निकालने के अपराध में शामिल था। पुराना थाना रामगढ़ताल के पास से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान राकेश कुमार ओझा पुत्र रामानुज ओझा निवासी ग्राम भिटहा, थाना बासगांव के रूप में हुई है।

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपी राकेश ओझा पूर्व में डिसेंट हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी मरीजों के नाम पर बीमा क्लेम दाखिल कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की थी। विवेचना में सामने आया कि अस्पताल संचालक और कर्मचारीगण मरीज को बिना भर्ती किए, कूटरचित दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर और बनावटी बैंक खाते तैयार करते थे। बाद में इन्हीं खातों के माध्यम से रकम निकाल ली जाती थी।

यह मामला 9 सितम्बर 2025 को सामने आया, तब बजाज आलियांज जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसके कुछ दिन बाद 12 सितम्बर 2025 को डॉ. अजय कुमार सिंह की तहरीर पर इसी तरह की दूसरी धोखाधड़ी के मामले में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बीमा धारकों का डेटा जुटाकर अस्पताल को देते थे। फिर प्रबंधन भर्ती और इलाज की फाइल तैयार करता। क्लेम निकलने के बाद रकम का बंटवारा एजेंट और अस्पताल मिलकर कर लेते। थाना प्रभारी रामगढ़ताल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दोनों मुकदमों में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

करोड़ों का फर्जीवाड़ा आया था सामने

डिसेंट हॉस्पिटल की जांच के दौरान पता चला था कि फर्जी क्लेम लेने वाला नेटवर्क शहर के कई नर्सिंग होम तक फैला हुआ है। बीमा धारकों का दस्तावेज बनाने वाले एजेंट और अस्पताल संचालकों की मिलीभगत से अब तक 150 फर्जी मरीजों के नाम पर करोड़ों का क्लेम पास कराए जाने के सबूत मिले हैं। डिसेंट हॉस्पिटल में 500 बीमा धारकों की सूची मिली। इनमें से करीब 150 मरीजों के नाम और दस्तावेज फर्जी पाए गए। संचालकों ने मरीजों के इलाज और भर्ती की फर्जी फाइलें बनाकर कंपनियों से क्लेम कराया। इसमें डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर तक किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कई मरीजों ने अस्पताल का नाम तक नहीं सुना, लेकिन उनकी आईडी पर लाखों रुपये का क्लेम निकाला लिया गया।

