देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं..., कहने वाले पूर्व HC जज शेखर यादव अब लव जिहाद पर बोले

पूर्व जज शेखर यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। राष्ट्र और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक संवाद और जागरूकता समय की आवश्यकता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेवानिवृत जस्टिस शेखर कुमार यादव गोरखपुर में आयोजित विश्व हिन्दू परिषद (BHP) के विधिक प्रकोष्ठ की दो दिवसीय प्रांतीय कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला के पहले दिन उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। उन्होंने कहा कि वे अपने दावे पर अडिग हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें दबाने की कोशिश की लेकिन वह विचलित नहीं हुए। कार्यशाला के दूसरे दिन रविवार को उन्होंने कहा कि केवल चर्चा से समाज की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने गंगा, गीता, गौ संरक्षण, लव जिहाद, धर्मांतरण और वक्फ जैसे विषयों का उल्लेख किया और कहा कि इन मुद्दों को लेकर समाज के बीच जाना होगा। जनजागरण का व्यापक अभियान चलाना होगा।

पूर्व जज शेखर यादव कार्यशाला को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक संवाद और जागरूकता समय की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर संगठन के उद्देश्यों और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें।

कार्यशाला में राष्ट्रीय संयोजक अभिषेक अत्रे ने वक्फ बोर्ड के इतिहास, उसकी वर्तमान स्थिति और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने घुसपैठ, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विषयों को समाज के समक्ष गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि इन मुद्दों पर जागरूकता और सामाजिक सहभागिता बढ़ाना आवश्यक है। क्षेत्रीय संयोजक बृजेन्द्र सिंह ने अपने संबोधन में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामाजिक एकता, परिवार व्यवस्था की मजबूती तथा सतत जनजागरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संगठित समाज ही इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सकता है।