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देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं..., कहने वाले पूर्व HC जज शेखर यादव अब लव जिहाद पर बोले

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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पूर्व जज शेखर यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। राष्ट्र और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक संवाद और जागरूकता समय की आवश्यकता है।

देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं..., कहने वाले पूर्व HC जज शेखर यादव अब लव जिहाद पर बोले

इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेवानिवृत जस्टिस शेखर कुमार यादव गोरखपुर में आयोजित विश्व हिन्दू परिषद (BHP) के विधिक प्रकोष्ठ की दो दिवसीय प्रांतीय कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला के पहले दिन उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। उन्होंने कहा कि वे अपने दावे पर अडिग हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें दबाने की कोशिश की लेकिन वह विचलित नहीं हुए। कार्यशाला के दूसरे दिन रविवार को उन्होंने कहा कि केवल चर्चा से समाज की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने गंगा, गीता, गौ संरक्षण, लव जिहाद, धर्मांतरण और वक्फ जैसे विषयों का उल्लेख किया और कहा कि इन मुद्दों को लेकर समाज के बीच जाना होगा। जनजागरण का व्यापक अभियान चलाना होगा।

पूर्व जज शेखर यादव कार्यशाला को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक संवाद और जागरूकता समय की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर संगठन के उद्देश्यों और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें।

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कार्यशाला में राष्ट्रीय संयोजक अभिषेक अत्रे ने वक्फ बोर्ड के इतिहास, उसकी वर्तमान स्थिति और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने घुसपैठ, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विषयों को समाज के समक्ष गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि इन मुद्दों पर जागरूकता और सामाजिक सहभागिता बढ़ाना आवश्यक है। क्षेत्रीय संयोजक बृजेन्द्र सिंह ने अपने संबोधन में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामाजिक एकता, परिवार व्यवस्था की मजबूती तथा सतत जनजागरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संगठित समाज ही इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सकता है।

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कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने “हिन्दू वक्फ” विषय पर आयोजित विशेष सत्र में सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने विचार रखे। इस दौरान संगठन की आगामी कार्ययोजनाओं, जनसंपर्क अभियानों तथा समाज जागरण के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई।कार्यशाला का समापन राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित भाव के साथ व्यापक जनजागरण अभियान चलाने के संकल्प के साथ हुआ। कार्यक्रम में प्रांत संयोजक अभय शाही, प्रांतीय मीडिया प्रभारी ब्रह्मदेव सिंह एडवोकेट, अविरल शर्मा, अविनाश श्रीवास्तव, संतोष पाण्डेय, अभिषेक सिंह, विश्वजीत शाही तथा अधिवक्ता परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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