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प्रतापगढ़ में प्रेमिका से मिलने गए पूर्व प्रधान का मर्डर; 18 बच्चों का बाप था, दो शादियां की थी

Mar 22, 2026 06:03 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़
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प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान की प्रेमिका ने भाई और दोस्त संग मिलकर हत्या कर दी। शव बोरे में भरकर नहर किनारे फेंक दिया। कॉल डिटेल से खुलासा हुआ, पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रतापगढ़ में प्रेमिका से मिलने गए पूर्व प्रधान का मर्डर; 18 बच्चों का बाप था, दो शादियां की थी

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते पूर्व प्रधान की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि शादीशुदा प्रेमिका ने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर पूर्व प्रधान की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर नहर किनारे फेंक दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक की पहचान सुमेरपुर गांव निवासी मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना (50) के रूप में हुई है, जो गांव के पूर्व प्रधान रह चुके थे। वह अपने परिवार के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि उनकी दो शादियां थीं और दोनों पत्नियों से उनके कुल 18 बच्चे हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं।

महिला से मिलने का दबाव बना रहा था पूर्व प्रधान

पुलिस जांच में सामने आया है कि मुस्तका गुलशन का क्षेत्र की एक विवाहित महिला सुमन गौतम से लंबे समय से प्रेम संबंध था। आरोप है कि वह महिला पर मिलने का दबाव बना रहा था और उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। इससे परेशान होकर महिला ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली।

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जानकारी के अनुसार, 18 मार्च को सुमन गौतम अपने मायके जेठवारा बगियापुर आई थी। उसी रात उसने पूर्व प्रधान को मिलने के लिए बुलाया। आरोप है कि पहले से योजना के तहत वहां महिला का भाई अतुल गौतम और उसका दोस्त अरुण गौतम भी मौजूद थे। जैसे ही मुस्तका वहां पहुंचे, तीनों ने मिलकर उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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महिला ने भाई और दोस्तों की मदद से हत्या की

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बोरे में भरकर नहर किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। उधर, जब मुस्तका घर नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली, जिससे सुमन गौतम तक पहुंच बनी। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर रविवार को नहर किनारे से बोरे में बंद शव बरामद कर लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

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