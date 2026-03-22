प्रतापगढ़ में प्रेमिका से मिलने गए पूर्व प्रधान का मर्डर; 18 बच्चों का बाप था, दो शादियां की थी

प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान की प्रेमिका ने भाई और दोस्त संग मिलकर हत्या कर दी। शव बोरे में भरकर नहर किनारे फेंक दिया। कॉल डिटेल से खुलासा हुआ, पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते पूर्व प्रधान की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि शादीशुदा प्रेमिका ने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर पूर्व प्रधान की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर नहर किनारे फेंक दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक की पहचान सुमेरपुर गांव निवासी मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना (50) के रूप में हुई है, जो गांव के पूर्व प्रधान रह चुके थे। वह अपने परिवार के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि उनकी दो शादियां थीं और दोनों पत्नियों से उनके कुल 18 बच्चे हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं।

महिला से मिलने का दबाव बना रहा था पूर्व प्रधान पुलिस जांच में सामने आया है कि मुस्तका गुलशन का क्षेत्र की एक विवाहित महिला सुमन गौतम से लंबे समय से प्रेम संबंध था। आरोप है कि वह महिला पर मिलने का दबाव बना रहा था और उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। इससे परेशान होकर महिला ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली।

जानकारी के अनुसार, 18 मार्च को सुमन गौतम अपने मायके जेठवारा बगियापुर आई थी। उसी रात उसने पूर्व प्रधान को मिलने के लिए बुलाया। आरोप है कि पहले से योजना के तहत वहां महिला का भाई अतुल गौतम और उसका दोस्त अरुण गौतम भी मौजूद थे। जैसे ही मुस्तका वहां पहुंचे, तीनों ने मिलकर उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।