यूजीसी का मुद्दा सुलझाने का क्या हो तरीका? कलराज बोले-इस दायरे में ही निकलेगा समाधान

Feb 28, 2026 03:27 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
पूर्व गवर्नर कलराज मिश्रा ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नियमों को लागू करने से पैदा होने वाले किसी भी विवाद को सामाजिक मतभेद को रोकने के लिए संविधान के दायरे में ही सुलझाया जाना चाहिए।

यूजीसी का मुद्दा सुलझाने का क्या हो तरीका? कलराज बोले-इस दायरे में ही निकलेगा समाधान

UP News: यूजीसी नियमों को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन से निजात पाने के लिए पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने समाधान का तरीका बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले UGC के नियमों को लागू करने से पैदा होने वाले किसी भी विवाद को सामाजिक मतभेद को रोकने के लिए संविधान के दायरे में ही सुलझाया जाना चाहिए। मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21-जो कानून के सामने बराबरी की गारंटी देते हैं, भेदभाव को रोकते हैं और व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करते हैं इस मुद्दे के समाधान के लिए ज़रूरी होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि पहले के यूजीसी नियमों की कुछ व्याख्याओं जो 2012 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े नियमों के संबंध में बनाए गए हैं, उसने समाज के कुछ हिस्सों में भ्रम और चिंता पैदा की है। उन्होंने कहा, अगर कोई गलत मतलब निकाला गया है या प्रोसेस में कोई कमी हुई है, तो उसे सही संवैधानिक तरीकों से ठीक किया जाना चाहिए ताकि लोगों में किसी भी तरह की शिकायत को दूर किया जा सके। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि शासन में संविधान की प्रस्तावना हम, भारत के लोग की भावना दिखनी चाहिए।

पब्लिक पॉलिसी पर जनता का भरोसा बढ़ाना चाहिए

मिश्रा ने ज़ोर देकर कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का सिद्धचंत सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और सामूहिक जिम्मेदारी के विचार पर आधारित है। पब्लिक पॉलिसी को सभी समुदायों के बीच एकता और भरोसा बढ़ाना चाहिए, न कि अलग-थलग करने की सोच पैदा करनी चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल का स्वागत करते हुए, उन्होंने कहा कि केंद्र ने न्यायिक जांच का विरोध नहीं किया है, जो, उन्होंने कहा, संवैधानिक सही होने के प्रति कमिटमेंट दिखाता है। उन्होंने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। लोगों का न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है, और जो भी सुधार ज़रूरी होगा, वह उसकी टिप्पणियों के अनुसार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:रामभद्राचार्य ने UGC नियम पर चेताया, बोले- गृहयुद्ध से बचना है तो वापस ले सरकार

जाति विशेष नहीं है यूजीसी का मुद्दा

उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के कुछ हिस्सों में नाराज़गी की खबरों पर, कलराज मिश्रा ने इस मुद्दे को जाति-विशेष बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यूजीसी मामले पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दूसरे समुदायों ने चिंता जताई है, और एक बड़ी पॉलिसी बहस को एक छोटी सामाजिक कहानी तक सीमित करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, एजुकेशनल संस्थानों को सीखने और एकता का सेंटर बने रहना चाहिए। कोई भी कदम जिससे फूट पड़े, उसकी सावधानी से जांच होनी चाहिए, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में स्थिरता और विकास के लिए सामाजिक सद्भाव ज़रूरी है।

ये भी पढ़ें:कुमारी मायावती कॉलेज जिसे UGC ने दिया ये खास दर्जा, यूपी में पहली बार

समाज में फैली गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिए

लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणियों का जिक्र करते हुए, मिश्रा ने कहा कि समाज में फूट पैदा करने वाली किसी भी गलतफहमी को बातचीत और सुधार के काम से दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों की नाराज़गी, अगर कोई हो, को टकराव के बजाय कंस्ट्रक्टिव सुधार का मौका बताया। उन्होंने कहा, नाराजगी को, जब पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो सुधार हो सकता है और राष्ट्रीय एकता मजबूत हो सकती है। इसे फूट पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संवैधानिक सिद्धांतों का पालन, सबको साथ लेकर चलने वाला शासन और सामाजिक एकता जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होगी। उन्होंने दोहराया कि जब राज्य चुनावी प्रक्रिया की तैयारी कर रहा हो, तो बराबरी, न्याय और सबकी हिस्सेदारी शासन का आधार बनी रहनी चाहिए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

