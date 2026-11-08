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माफिया अतीक और बमबाज गुड्डू का करीबी बताकर धमकाया, पूर्व शिक्षा निदेशक से साढ़े 12 करोड़ ठगे

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रयागराज में मकान दिलाने के नाम पर पूर्व शिक्षा निदेशक अमृत प्रकाश से 12.5 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगा है। जालसाजों ने खुद को अतीक अहमद और गुड्डू मुस्लिम का करीबी बताया था। पीजीआई पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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सांकेतिक फोटो

लखनऊ, संवाददाता: माफिया अतीक अहमद और गुड्डू मुस्लिम का करीबी बताकर जालसाजों ने लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य और पूर्व शिक्षा निदेशक अमृत प्रकाश से प्रयागराज में मकान दिलाने के नाम पर साढ़े 12 करोड़ रुपए की ठगी की गई। डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक के आदेश पर पीजीआई पुलिस ने प्रयागराज के रमेश चंद्र औरअशोक कुमार मौर्या के अलावा दो अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि उतरेठिया निवासी और पूर्व शिक्षा निदेशक अमृत प्रकाश की तहरीर के मुताबिक प्रयागराज मुंडेरा धूमनगंज में उनका मकान खरीदने के लिए प्रयागराज मुडेरा नूरानी मस्जिद के रमेश चंद्र और यमुना नगर के अशोक मौर्या ने संपर्क किया।

मकान खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी

बातचीत में मकान का सौदा साढ़े 12 करोड़ रुपए में तय हुआ। इकरारनामा में 1.10 करोड़ रुपए के 11 चेक और कुछ नकद देने की बात कही गई। तभी रमेश चंद्र जेल चले गए। सौदा नहीं हो सका। आरोप है कि जनवरी 2026 में दोनों आरोपी दोबारा उनके पास पहुंचे। पुरानी तय कीमत पर मकान का बैनामा करने को कहा। जनवरी में ही रमेश चंद्र ने एक करोड़ और अशोक कुमार मौर्या ने 83 लाख 63 रुपए उनके खाते में आरटीजीएस किए। इसके बाद 19 जनवरी को छह चेक नौ करोड़ 46 लाख 37 हजार रुपए के दिए। पीड़ित के मुताबिक 20 जनवरी को दोनों ने गाड़ी भेजकर उन्हें मकान के दस्तावेज और चेक लेकर बैनामे के कागजात तैयार कर बुलाया। चेकों का ब्योरा बैनामे में दर्ज न होने पर पीड़ित ने आपत्ति जताई।

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फर्जी चेक के बजाय फोटो कॉपी दी

आरोपियों ने स्टांप शुल्क अधिक लगने की बात कहकर अलग से नोटरी इकरारनामा कराने की बात कही। इसके बाद चेक लेकर अलग से इकरारनामा कराया। तबियत खराब होने से आरोपियों की भेजी गाड़ी से पीड़ित लखनऊ लौट गए। घर पहुंचकर झोले में रखे दस्तावेज और चेक देखे तो सारे मूल चेक उसमें नहीं थे। उनकी जगह हस्ताक्षरयुक्त फोटो कॉपी रखी थी। संपर्क करने पर आरोपियों ने रुपए देने से मना करते हुए माफिया अतीक अहमद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम का करीबी बताकर धमकाया।

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सूचना विभाग के रिटायर्ड उप निदेशक से तीन लाख ठगे

ठगों ने सूचना विभाग के रिटायर उप निदेशक के यूपीआई और एक वरिष्ठ नागरिक से क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब पौने तीन लाख रुपए की ठगी की। सुशांत गोल्फ सिटी के ओमेक्स रेजीडेंस-1 निवासी दिनेश कुमार सहगल के बैंक ऑफ बड़ौदा की हीवेट रोड शाखा के बचत खाते से यूपीआई के जरिए पांच नवंबर की सुबह छह बार में एक लाख 38 हजार रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, क्रेडिट कार्ड दिलाने का झांसा देकर सुशांत गोल्फ सिटी निवासी शैलेंद्र कुमार से अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का अधिकारी बनकर एक लाख 38 हजार रुपए निकाल लिए। सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़ित शैलेंद्र को 47 हजार रुपए वापस दिलवा दिए गए हैं।

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