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पूर्व उप प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारी रहे सुरेंद्र सिंह के बैंक खाते सीज, उधार लेकर घर पहुंचे

Mar 24, 2026 04:46 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सुरक्षा अधिकारी रहे कैप्टन सुरेंद्र सिंह के बेटे ने बताया कि 18 मार्च को एसजीएसटी ने 2010-11 का 4.21 लाख रुपये बकाया दिखाकर उनके पिता के SBI कैंट और पीएनबी यशोदा नगर शाखा में संचालित खातों को सीज कर दिया। यह कार्रवाई बगैर कोई नोटिस की गई।

पूर्व उप प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारी रहे सुरेंद्र सिंह के बैंक खाते सीज, उधार लेकर घर पहुंचे

UP News: पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सुरक्षा अधिकारी रहे कैप्टन सुरेंद्र सिंह के बैंक खाते एसजीएसटी ने सीज कर दिए। 15 साल पुराने 4.21 लाख रुपये का बकाया बताकर खातों को बगैर नोटिस सीज कर दिया। खाते जब सीज हुए तो 70 वर्षीय सुरेंद्र सिंह इंदौर में थे। उन्हें अपने घर कानपुर आने के लिए किसी से रुपए उधार लेने पड़े। आरोप है कि पूर्व सैनिक और उनके पुत्र विभागीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं मामले को लेकर व्यापारी नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

जानकारी के अनुसार, कोयलानगर निवासी कैप्टन सुरेंद्र सिंह भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी हैं। 1987 से 1991 तक एनएसजी में तैनाती के दौरान पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सुरक्षा अधिकारी भी रहे। वर्ष 2009 में रिटायर होने के बाद उन्होंने कोयलानगर में बिस्किट की एजेंसी शुरू की। कारोबार में घाटा होने पर 2011 में एजेंसी बंद कर दी। पूर्व सेना अधिकारी के बेटे अमित सिंह सेंगर ने बताया कि 18 मार्च को एसजीएसटी ने 2010-11 का 4.21 लाख रुपये बकाया दिखाकर उनके पिता के एसबीआई कैंट और पीएनबी यशोदा नगर शाखा में संचालित खातों को सीज कर दिया। एसबीआई में संचालित खाते में उनके पिता की पेंशन आती है। अमित का आरोप है कि खातों को सीज करने की कार्रवाई बगैर कोई नोटिस की गई। पिता को खाते सीज होने की जानकारी बैंकों के माध्यम से पता चली।

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रुपये उधार लेकर इंदौर से कानपुर पहुंचे

अमित ने बताया कि 70 साल के उनके पिता अपना खर्च यूपीआई के माध्यम से चलाते हैं। खाते जब सीज किए गए तब वह इंदौर में थे। उनके खाते बंद हो गए और ऑनलाइन पैसा निकलना बंद हो गया तो किसी से रुपये उधार लेकर इंदौर से ट्रेन से कानपुर अपने घर आए।

बुलाने के बाद भी नहीं दी फाइल, भटक रहे

18 मार्च को बैंक खाते सीज होने के बाद अमित चौहान 19 मार्च को लखनपुर स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय गए। सेक्टर 20 के सहायक आयुक्त से मिले, लेकिन पिता की फर्म से संबंधित फाइल नहीं मिली। सोमवार को आकर फाइल देने को कहा पर फिर भी फाइल नहीं मिली। अब कहा गया कि तीन चार दिन बाद फाइल मिलेगी, उनके दोनों खाते सीज हैं।

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खाते नहीं हुए बहाल तो आंदोलन की चेतावनी

पूर्व सैनिक और उनके बेटे ने भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र से संपर्क किया। जीएसटी अधिकारियों से ज्ञानेश ने इस मामले में बात की। साथ ही चेतावनी दी कि आंदोलन किया जाएगा। मंगलवार सुबह इस मामले में व्यापारी एकजुट होकर विभागीय कार्यालय पहुंचेंगे।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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